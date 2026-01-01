dashdot ist ein leichtgewichtiges, quelloffenes Server-Dashboard, das für Self-Hoster entwickelt wurde, die eine schöne Übersicht über die Vitalwerte ihres VPS auf einen Blick wünschen. Im Gegensatz zu vollständigen Monitoring-Stacks, die Datenbanken, Agenten und komplexe Konfigurationen erfordern, läuft dashdot als einzelner Container – stellen Sie ihn bereit, und Ihre CPU-Auslastung, RAM-Nutzung, Speicherkapazität und Ihr Netzwerkdurchsatz werden sofort und ohne Einrichtung angezeigt.

Das glasartige Interface ist dafür konzipiert, in einem Browser-Tab angeheftet oder auf einem wandmontierten Bildschirm angezeigt zu werden. Da es Systemmetriken direkt vom Host liest, bleibt alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur – keine externe Telemetrie, keine Konten erforderlich, keine Daten verlassen Ihren Server.