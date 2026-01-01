Koel mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Persönlicher Musik-Streaming-Server, der Ihren VPS in einen privaten Cloud-Musikplayer mit einer modernen Weboberfläche verwandelt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Koel
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Koel erstellen können
Koel ist eine selbst gehostete Musik-Streaming-Anwendung, die Ihnen ein Spotify-ähnliches Hörerlebnis für Ihre eigene Musiksammlung bietet. Basierend auf Laravel und Vue.js liefert es reaktionsschnelle Audiowiedergabe, Bibliotheksverwaltung und die Erstellung von Wiedergabelisten vollständig im Browser – auf jedem Gerät, ohne eine App zu installieren.
Im Gegensatz zu Cloud-Streaming-Diensten behält Koel Ihre Musik auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnements, ohne Inhaltsbeschränkungen und ohne Weitergabe von Daten an Dritte. Laden Sie Dateien direkt über die Weboberfläche hoch oder weisen Sie Koel auf ein bestehendes Musikverzeichnis hin, und es übernimmt das Parsen von Metadaten, das Abrufen von Album-Covern und die automatische Organisation der Bibliothek.
Wichtige Funktionen von Koel
Moderner Web-Player
Eine Vue.js Single-Page-Anwendung bietet sofortige Wiedergabe, Warteschlangenverwaltung und Tastenkombinationen von jedem Browser aus, ohne eine native App installieren zu müssen.
Dateiupload im Browser
Fügen Sie Ihrer Bibliothek Musik hinzu, indem Sie Dateien in den Browser ziehen – kein SSH-, FTP- oder Kommandozeilenzugriff erforderlich.
Last.fm-Scrobbling
Verbinden Sie Ihr Last.fm-Konto, um jeden abgespielten Titel automatisch aufzuzeichnen und eine vollständige Hörhistorie zu erstellen.
Support für mehrere Benutzer
Erstellen Sie Konten für Familie oder Freunde, jeweils mit separaten Wiedergabelisten und Hörverlauf, die alle dieselbe Musikbibliothek teilen.
Playlist-Verwaltung
Playlists manuell erstellen und verwalten oder lassen Sie Koel automatisch „Zuletzt gespielt“- und Favoritenlisten generieren, während Sie zuhören.
Warum Sie Koel auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.