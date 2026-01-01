Koel ist eine selbst gehostete Musik-Streaming-Anwendung, die Ihnen ein Spotify-ähnliches Hörerlebnis für Ihre eigene Musiksammlung bietet. Basierend auf Laravel und Vue.js liefert es reaktionsschnelle Audiowiedergabe, Bibliotheksverwaltung und die Erstellung von Wiedergabelisten vollständig im Browser – auf jedem Gerät, ohne eine App zu installieren.

Im Gegensatz zu Cloud-Streaming-Diensten behält Koel Ihre Musik auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnements, ohne Inhaltsbeschränkungen und ohne Weitergabe von Daten an Dritte. Laden Sie Dateien direkt über die Weboberfläche hoch oder weisen Sie Koel auf ein bestehendes Musikverzeichnis hin, und es übernimmt das Parsen von Metadaten, das Abrufen von Album-Covern und die automatische Organisation der Bibliothek.