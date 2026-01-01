OpenHands mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source, autonomer KI-Softwareentwickler, der Code liest, schreibt und ausfÃ¼hrt, um Entwicklungsaufgaben von Anfang bis Ende zu erledigen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenHands erstellen kÃ¶nnen
OpenHands ist eine Open-Source-Plattform zum AusfÃ¼hren von KI-Agenten, die Software-Engineering-Aufgaben autonom erledigen. UnterstÃ¼tzt durch eine sandboxed AusfÃ¼hrungsumgebung liest und schreibt es Dateien, fÃ¼hrt Terminalbefehle aus, fÃ¼hrt Test-Suites aus, installiert Pakete und surft im Web â€“ alles ohne menschliches Eingreifen zwischen den Schritten. Jede Sitzung lÃ¤uft in einem isolierten Container, sodass der Agent beliebige Operationen sicher ausfÃ¼hren kann, ohne Ihren VPS-Host zu beeintrÃ¤chtigen.
Die Plattform unterstÃ¼tzt jeden groÃŸen LLM-Anbieter Ã¼ber LiteLLM, sodass Sie OpenAI, Anthropic, Google, Ollama oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt als Reasoning-Backend konfigurieren kÃ¶nnen. Self-Hosting hÃ¤lt Ihre Codebasis und Aufgabenhistorie auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Pro-Aufgabe-GebÃ¼hren, die Ã¼ber das hinausgehen, was Ihr LLM-Anbieter berechnet.
Wichtige Funktionen von OpenHands
Autonome Code-AusfÃ¼hrung
Liest Dateien, schreibt Code, fÃ¼hrt Befehle aus und testet die Ausgabe iterativ â€” alles innerhalb einer isolierten Container-Sandbox pro Sitzung.
Multi-Anbieter-LLM-UnterstÃ¼tzung
Verwenden Sie Ihren eigenen API-SchlÃ¼ssel fÃ¼r OpenAI, Anthropic, Google oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt Ã¼ber die integrierte LiteLLM-Integration.
Web-Browsing und Suche
Dokumentation durchsuchen, im Web suchen und Live-Daten als Teil von mehrstufigen Recherche- und Implementierungsaufgaben abrufen.
GitHub-Integration
Authentifizieren Sie sich mit GitHub, damit der Agent Repositorys lesen, Branches erstellen, Ã„nderungen festschreiben und Pull-Requests autonom Ã¶ffnen kann.
Workspace Dateizugriff
HÃ¤ngen Sie Ihr Projektverzeichnis ein, damit der Agent Ihre tatsÃ¤chlichen Quelldateien bei jeder Codierungssitzung liest und modifiziert.
Session-Persistenz
GesprÃ¤chsverlauf und Agentenspeicher bleiben Ã¼ber Sitzungen hinweg erhalten, sodass langwierige Arbeiten genau dort fortgesetzt werden kÃ¶nnen, wo sie unterbrochen wurden.
Warum Sie OpenHands auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.