OpenHands ist eine Open-Source-Plattform zum AusfÃ¼hren von KI-Agenten, die Software-Engineering-Aufgaben autonom erledigen. UnterstÃ¼tzt durch eine sandboxed AusfÃ¼hrungsumgebung liest und schreibt es Dateien, fÃ¼hrt Terminalbefehle aus, fÃ¼hrt Test-Suites aus, installiert Pakete und surft im Web â€“ alles ohne menschliches Eingreifen zwischen den Schritten. Jede Sitzung lÃ¤uft in einem isolierten Container, sodass der Agent beliebige Operationen sicher ausfÃ¼hren kann, ohne Ihren VPS-Host zu beeintrÃ¤chtigen.

Die Plattform unterstÃ¼tzt jeden groÃŸen LLM-Anbieter Ã¼ber LiteLLM, sodass Sie OpenAI, Anthropic, Google, Ollama oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt als Reasoning-Backend konfigurieren kÃ¶nnen. Self-Hosting hÃ¤lt Ihre Codebasis und Aufgabenhistorie auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Pro-Aufgabe-GebÃ¼hren, die Ã¼ber das hinausgehen, was Ihr LLM-Anbieter berechnet.