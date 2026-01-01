CyberChef ist ein leistungsstarkes, webbasiertes Tool zur Datenmanipulation, das vom GCHQ entwickelt wurde und über 300 integrierte Operationen für Verschlüsselung, Kodierung, Komprimierung, Hashing und Datenformatkonvertierung bietet – alles über eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche. Das einzigartige Rezept-System ermöglicht es Ihnen, mehrere Operationen zu wiederverwendbaren, teilbaren Workflows zu verketten, während die „Magic“-Funktion Kodierungsarten automatisch erkennt, um die Analyse zu beschleunigen.

Da CyberChef alles clientseitig in Ihrem Browser verarbeitet, verlassen sensible Daten niemals Ihr Gerät. Eine eigene Instanz auf einem VPS selbst zu hosten, stellt sicher, dass sie Ihrem Team stets zur Verfügung steht, nur innerhalb Ihrer Infrastruktur zugänglich ist und unabhängig von öffentlich gehosteten Versionen ist – entscheidend für Sicherheitsoperationen und Incident-Response-Workflows, die vertrauliche Daten verarbeiten.