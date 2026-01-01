Squidex ist ein Open-Source-Headless-CMS, das Ihre Inhalte Ã¼ber REST- und GraphQL-APIs bereitstellt, sodass jedes Frontend â€“ Web-Apps, Mobil-Apps oder serverseitige Systeme â€“ Inhalte abrufen kann, ohne an eine bestimmte Rendering-Schicht gebunden zu sein. Inhaltsschemata werden in der Squidex-BenutzeroberflÃ¤che definiert, mit voller UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Referenzen, Assets, Lokalisierung und Validierungsregeln.

Das Self-Hosting von Squidex auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle darÃ¼ber, wo Inhalte gespeichert werden und wer darauf zugreifen kann. Im Gegensatz zu SaaS-Headless-CMS-Plattformen, die pro API-Aufruf oder Benutzerplatz abrechnen, hat eine selbst gehostete Instanz keine NutzungsbeschrÃ¤nkungen und speichert alle Inhaltsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.