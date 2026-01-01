Loomio mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für kollaborative Entscheidungsfindung, auf der Gruppen Vorschläge diskutieren, Umfragen durchführen und gemeinsam Entscheidungen treffen können.
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Was Sie mit Loomio erstellen können
Loomio ist eine Open-Source-Plattform, die speziell für die kollaborative Entscheidungsfindung entwickelt wurde. Gruppen können strukturierte Diskussionen führen, Vorschläge erstellen, Umfragen durchführen und Ergebnisse festhalten – alles an einem Ort. Im Gegensatz zu allgemeinen Chat-Tools konzentriert Loomio Gespräche auf das Erreichen klarer Entscheidungen, was es ideal für Genossenschaften, gemeinnützige Organisationen, Bürgerinitiativen und verteilte Teams macht.
Das Selbst-Hosting von Loomio auf Ihrem eigenen VPS hält die Mitgliederdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne nutzerbasierte Gebühren und ohne Abhängigkeit von einem Drittanbieterdienst. Diese Bereitstellung umfasst die vollständige Rails-Webanwendung, den Sidekiq-Hintergrundprozess, die PostgreSQL-Datenbank, die Redis-Warteschlange und einen Hocuspocus-Server für die kollaborative Dokumentenbearbeitung in Echtzeit.
Wichtige Funktionen von Loomio
Strukturierte Vorschläge
Erstellen Sie zeitlich begrenzte Vorschläge mit Optionen für Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung und Blockierung, damit Gruppen nachvollziehbare Entscheidungen mit einem klaren Audit-Trail treffen können.
Flexible Umfragen
Führen Sie Präferenzwahlen, Punktabstimmungen, Bewertungs-Umfragen und Umfragen zur Terminfindung durch, um differenzierte Beiträge der Gruppe zu sammeln, die über einfache Ja/Nein-Fragen hinausgehen.
Thread-Diskussionen
Halten Sie Gespräche mit Thread-Kommentaren und kontextbezogenen Reaktionen organisiert, damit wichtiger Kontext in einem belebten Chat-Kanal niemals verloren geht.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Gemeinsam Vorschlagstexte und Diskussionsstränge in Echtzeit bearbeiten, mithilfe des integrierten Hocuspocus-Servers, ohne externen Editor.
Untergruppen und Berechtigungen
Mitglieder in Untergruppen organisieren, mit unabhängigen Datenschutzeinstellungen und Rollen, zur Unterstützung komplexer Organisationsstrukturen innerhalb einer einzigen Installation.
Warum Sie Loomio auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.