Owncast mit 1 Klick installieren.
Ein selbst gehosteter Live-Streaming- und Chat-Server – mit dem Sie Live-Videos zu Ihren eigenen Bedingungen übertragen können, ohne sich auf Twitch oder YouTube verlassen zu müssen.
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Was Sie mit Owncast erstellen können
Owncast ist ein kostenloser, Open-Source, selbstgehosteter Live-Streaming- und Chat-Server, der Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Übertragungen gibt. Er ersetzt kommerzielle Plattformen wie Twitch oder YouTube Live durch Ihren eigenen dedizierten Stream, wo Sie die Regeln festlegen, die Beziehung zum Publikum selbst bestimmen und alle Inhalte und Zuschauerdaten auf Ihrem eigenen Server behalten.
Kompatibel mit standardmäßiger RTMP-Streaming-Software wie OBS, Streamlabs und XSplit, funktioniert Owncast mit den Tools, die Streamer bereits kennen. Es integriert sich auch über ActivityPub in das Fediverse, wodurch Benutzer auf Mastodon und anderen dezentralen Plattformen folgen und Benachrichtigungen erhalten können, wenn Sie live gehen – ohne dass sie ein Konto auf Ihrer Website erstellen müssen.
Wichtige Funktionen von Owncast
RTMP-Übertragung
Direkt verbinden von OBS, Streamlabs oder einem beliebigen RTMP-kompatiblen Encoder — keine proprietären Plugins oder Softwareänderungen erforderlich.
Integrierter Live-Chat
Integrierter Echtzeit-Chat ermöglicht Zuschauern die Interaktion während Ihres Streams, ohne Widgets von Drittanbietern oder externe Chat-Dienste zu benötigen.
Fediverse-Integration
Die ActivityPub-Unterstützung ermöglicht Mastodon- und anderen Fediverse-Nutzern, Ihrem Stream zu folgen und Go-Live-Benachrichtigungen zu erhalten, wodurch Sie Ihre Reichweite in dezentralen Netzwerken erweitern.
Benutzerdefinierte Markenbildung
Legen Sie Ihren eigenen Namen, Ihr Logo, Ihre Beschreibung und Ihre sozialen Links fest, damit Ihre Stream-Seite Ihre Identität widerspiegelt und nicht eine generische Plattformvorlage.
Streamaufnahme
Speichern Sie Übertragungen optional lokal für die On-Demand-Wiedergabe, um Zuschauern den Zugriff auf Ihre Inhalte zu ermöglichen, auch nachdem der Livestream beendet ist.
Warum Sie Owncast auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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