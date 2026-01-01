Owncast ist ein kostenloser, Open-Source, selbstgehosteter Live-Streaming- und Chat-Server, der Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Übertragungen gibt. Er ersetzt kommerzielle Plattformen wie Twitch oder YouTube Live durch Ihren eigenen dedizierten Stream, wo Sie die Regeln festlegen, die Beziehung zum Publikum selbst bestimmen und alle Inhalte und Zuschauerdaten auf Ihrem eigenen Server behalten.

Kompatibel mit standardmäßiger RTMP-Streaming-Software wie OBS, Streamlabs und XSplit, funktioniert Owncast mit den Tools, die Streamer bereits kennen. Es integriert sich auch über ActivityPub in das Fediverse, wodurch Benutzer auf Mastodon und anderen dezentralen Plattformen folgen und Benachrichtigungen erhalten können, wenn Sie live gehen – ohne dass sie ein Konto auf Ihrer Website erstellen müssen.