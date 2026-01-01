OctoBot mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Krypto-Trading-Bot zur Automatisierung von KI-, Grid-, DCA- und TradingView-Strategien auf über 15 Börsen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OctoBot erstellen können
OctoBot ist ein kostenloser, Open-Source-Kryptowährungshandelsbot, der sich mit Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit und mehr als 15 weiteren Börsen über eine einzige Weboberfläche verbindet. Er unterstützt Grid-Trading, Dollar-Cost-Averaging, Market Making, KI-gesteuerte Strategien, TradingView-Webhook-Automatisierung und eine vollständig skriptfähige Backtesting-Engine zur Verfeinerung von Setups anhand historischer Marktdaten.
Das Self-Hosting von OctoBot auf Ihrem eigenen VPS hält jeden API-Schlüssel, jedes Profil und jede Handelshistorie unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne eine Verwahrungsschicht zwischen Ihnen und der Börse. Die Browser-Benutzeroberfläche läuft rund um die Uhr auf Ihrem VPS, sodass Strategien auch dann ausgeführt werden, wenn Ihr lokaler Rechner offline ist, und das Tentacles-Plugin-System ermöglicht es Ihnen, den Bot mit benutzerdefinierten Signalen oder Schnittstellen zu erweitern, ohne das Upstream-Image zu berühren.
Wichtige Funktionen von OctoBot
15+ Exchange-Support
Verbinden Sie sich mit Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit und vielen weiteren Spot- und Futures-Börsen über eine einzige Bereitstellung.
Mehrere Strategietypen
Betreiben Sie Grid-Trading, DCA, Market Making, Arbitrage, KI-gesteuerte Signale und TradingView-Webhook-Strategien nebeneinander in unabhängigen Profilen.
TradingView-Automatisierung
Erhalten Sie TradingView-Benachrichtigungen direkt in OctoBot, um Trades von Ihren bevorzugten Pine Script-Indikatoren auszulösen, ohne zwischengeschaltete Dienste.
Backtesting-Engine
Spielen Sie Strategien anhand historischer Marktdaten mit detaillierten Leistungsberichten nach, bevor Sie Kapital an einer Live-Börse riskieren.
Tentacles Plugin-System
Erweitern Sie OctoBot mit Community-Tentakeln für neue Strategien, Börsen und Schnittstellen, oder schreiben Sie Ihre eigenen, ohne das Projekt zu forken.
Telegram und Web-Benachrichtigungen
Überwachen Sie Portfolio- und Handelsaktivitäten über das integrierte Web-Dashboard oder senden Sie Live-Benachrichtigungen an Telegram, um die Kontrolle auch unterwegs zu behalten.
Warum Sie OctoBot auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.