OctoBot ist ein kostenloser, Open-Source-Kryptowährungshandelsbot, der sich mit Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit und mehr als 15 weiteren Börsen über eine einzige Weboberfläche verbindet. Er unterstützt Grid-Trading, Dollar-Cost-Averaging, Market Making, KI-gesteuerte Strategien, TradingView-Webhook-Automatisierung und eine vollständig skriptfähige Backtesting-Engine zur Verfeinerung von Setups anhand historischer Marktdaten.

Das Self-Hosting von OctoBot auf Ihrem eigenen VPS hält jeden API-Schlüssel, jedes Profil und jede Handelshistorie unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne eine Verwahrungsschicht zwischen Ihnen und der Börse. Die Browser-Benutzeroberfläche läuft rund um die Uhr auf Ihrem VPS, sodass Strategien auch dann ausgeführt werden, wenn Ihr lokaler Rechner offline ist, und das Tentacles-Plugin-System ermöglicht es Ihnen, den Bot mit benutzerdefinierten Signalen oder Schnittstellen zu erweitern, ohne das Upstream-Image zu berühren.