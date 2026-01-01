Website mit 1 Klick bereitstellen.
Modernes, vollständig statisches Dashboard für Anwendungen mit automatischer Docker-Container-Erkennung und über 100 Service-Integrationen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Homepage erstellen können
Homepage ist ein schnelles, sicheres und hochgradig anpassbares Anwendungs-Dashboard, das als zentrale Anlaufstelle für alle Ihre selbst gehosteten Dienste dient. Komplett über YAML-Dateien konfiguriert, integriert es sich mit Docker, um laufende Container automatisch zu erkennen, zeigt Live-Systemmetriken und den Dienststatus an und unterstützt über 100 Drittanbieter-Integrationen für Echtzeit-Daten-Widgets. Seine vollständig statische Architektur bedeutet, dass es sofort geladen wird und minimale Serverressourcen benötigt.
Die Bereitstellung von Homepage auf Ihrem VPS mit direktem Docker-Socket-Zugriff erstellt ein dynamisches, sich selbst aktualisierendes Dashboard, das Ihre Live-Infrastruktur widerspiegelt – neue Container erscheinen automatisch und halten Ihr Dashboard präzise, während Ihr Stack wächst, ohne manuelle Neukonfiguration.
Wichtige Funktionen von Homepage
Docker automatische Erkennung
Erkennt automatisch laufende Container über den Docker-Socket und fügt sie Ihrem Dashboard ohne manuelle Eingabe hinzu.
100+ Service-Integrationen
Zeigen Sie Live-Daten von Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox und Dutzenden anderer beliebter selbst gehosteter Dienste direkt auf Dashboard-Widgets an.
YAML-basierte Konfiguration
Verwalten Sie Ihre gesamte Dashboard-Konfiguration mit Versionskontrolle in YAML-Dateien, wodurch das Replizieren oder Migrieren über verschiedene Umgebungen hinweg trivial wird.
Systemressourcen-Widgets
Integrierte Widgets zeigen die Echtzeit-CPU-, Arbeitsspeicher- und Festplattenauslastung, damit Sie den Server-Zustand von Ihrer Startseite aus überwachen können.
Benutzerdefiniertes CSS und JS
Fügen Sie benutzerdefiniertes CSS und JavaScript ein, um das Dashboard-Erscheinungsbild über die integrierten Designoptionen hinaus anzupassen.
Warum Sie Homepage auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.