Homepage ist ein schnelles, sicheres und hochgradig anpassbares Anwendungs-Dashboard, das als zentrale Anlaufstelle für alle Ihre selbst gehosteten Dienste dient. Komplett über YAML-Dateien konfiguriert, integriert es sich mit Docker, um laufende Container automatisch zu erkennen, zeigt Live-Systemmetriken und den Dienststatus an und unterstützt über 100 Drittanbieter-Integrationen für Echtzeit-Daten-Widgets. Seine vollständig statische Architektur bedeutet, dass es sofort geladen wird und minimale Serverressourcen benötigt.

Die Bereitstellung von Homepage auf Ihrem VPS mit direktem Docker-Socket-Zugriff erstellt ein dynamisches, sich selbst aktualisierendes Dashboard, das Ihre Live-Infrastruktur widerspiegelt – neue Container erscheinen automatisch und halten Ihr Dashboard präzise, während Ihr Stack wächst, ohne manuelle Neukonfiguration.