SilverBullet mit 1 Klick Installation bereitstellen.
Open-Source-Notiz-App mit Markdown, Live-Abfragen und einem Plugin-System, die in Ihrem Browser lÃ¤uft.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SilverBullet erstellen kÃ¶nnen
SilverBullet ist eine Open-Source, selbst gehostete Notizanwendung, die auf Markdown basiert und fÃ¼r das persÃ¶nliche Wissensmanagement entwickelt wurde. Sie lÃ¤uft vollstÃ¤ndig in Ihrem Browser als Progressive Web-App, wÃ¤hrend alle Daten auf Ihrem eigenen Server verbleiben â€“ was Ihnen Offline-Zugriff, Live-Abfragen Ã¼ber Ihre Notizen hinweg und ein leistungsstarkes Plugin-System fÃ¼r Erweiterbarkeit bietet.
SilverBullet auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Notizen immer von jedem GerÃ¤t aus zugÃ¤nglich sind, in Echtzeit synchronisiert und privat gespeichert werden, ohne auf einen Cloud-Notizdienst angewiesen zu sein.
Wichtige Funktionen von SilverBullet
Live-Abfragen
Bette dynamische Abfragen in Ihre Notizen ein, die Daten aus Ihrer gesamten Wissensdatenbank in Echtzeit abrufen und anzeigen.
Plugin-Ã–kosystem
Erweitern Sie die FunktionalitÃ¤t mit Community-Plugins fÃ¼r Aufgaben, Kalender, Git-Synchronisierung, KI-VervollstÃ¤ndigung und mehr.
Offline-first PWA
Funktioniert offline als progressive Web-App â€” Bearbeitungen werden automatisch synchronisiert, wenn Sie wieder online sind.
Markdown nativ
In Standard-Markdown mit Wiki-Ã¤hnlichen Links, Tags und Front-Matter-Metadaten fÃ¼r strukturierte Notizen schreiben.
Befehlspalette
Tastaturgesteuerte BenutzeroberflÃ¤che mit Slash-Befehlen und einer Befehlspalette fÃ¼r schnelle Navigation und Aktionen.
Warum Sie SilverBullet auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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