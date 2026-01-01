Weblate ist eine leistungsstarke Open-Source-Übersetzungsmanagement-Plattform, die sich direkt in Git, GitHub, GitLab und Bitbucket integriert, um Übersetzungen mit Ihrer Codebasis synchron zu halten. Übersetzer arbeiten über eine intuitive Weboberfläche, während Änderungen automatisch in Ihre Repositories zurückübertragen werden, wodurch manuelle Dateiaustausche und Merge-Konflikte entfallen.

Mit Unterstützung für über 50 Dateiformate, integriertem Translation Memory, Vorschlägen für maschinelle Übersetzungen und Qualitätsprüfungen optimiert Weblate jeden Schritt des Lokalisierungsprozesses. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS eliminiert nutzerbasierte Preislimits und hält proprietäre Quelltexte vertraulich.