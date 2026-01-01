Weblate mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasierte Übersetzungsmanagement-Plattform mit enger Versionskontrollintegration für nahtlose Lokalisierungsworkflows.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Weblate erstellen können
Weblate ist eine leistungsstarke Open-Source-Übersetzungsmanagement-Plattform, die sich direkt in Git, GitHub, GitLab und Bitbucket integriert, um Übersetzungen mit Ihrer Codebasis synchron zu halten. Übersetzer arbeiten über eine intuitive Weboberfläche, während Änderungen automatisch in Ihre Repositories zurückübertragen werden, wodurch manuelle Dateiaustausche und Merge-Konflikte entfallen.
Mit Unterstützung für über 50 Dateiformate, integriertem Translation Memory, Vorschlägen für maschinelle Übersetzungen und Qualitätsprüfungen optimiert Weblate jeden Schritt des Lokalisierungsprozesses. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS eliminiert nutzerbasierte Preislimits und hält proprietäre Quelltexte vertraulich.
Wichtige Funktionen von Weblate
Versionskontroll-Integration
Synchronisieren Sie Übersetzungen automatisch mit Git-, GitHub-, GitLab- und Bitbucket-Repositories, ohne manuellen Dateiaustausch.
50+ Dateiformate
Unterstützt PO, XLIFF, JSON, Android-Ressourcen, iOS-Strings, Java-Properties und Dutzende weitere Übersetzungsformate.
Übersetzungsspeicher
Die Wiederverwendung bereits übersetzter Zeichenketten über Projekte hinweg gewährleistet Konsistenz und beschleunigt die Lokalisierungsarbeit.
Maschinelle Übersetzung
Erhalten Sie automatische Übersetzungsvorschläge von DeepL, Google Translate und LibreTranslate, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen.
Qualitätskontrollen
Platzhalterfehler, Formatierungsfehler und Inkonsistenzen automatisch erkennen, bevor Übersetzungen in Produktion gehen.
Workflow-Überprüfungen
Konfigurieren Sie Genehmigungsprozesse mit rollenbasierten Berechtigungen, um die Übersetzungsqualität in Ihrem Team sicherzustellen.
Warum Sie Weblate auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.