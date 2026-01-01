Memos mit 1 Klick bereitstellen.
Leichtgewichtige, datenschutzorientierte Notizen-App mit einer nahtlosen Zeitleiste zum sofortigen Erfassen von Gedanken.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Memos erstellen können
Memos ist eine selbst gehostete Notiz-App, die um eine einfache Zeitleiste herum aufgebaut ist und die Reibung traditioneller Notiz-Tools beseitigt — keine Titel, keine Ordner, einfach tippen und speichern. Sie unterstützt Markdown-Formatierung, Hashtag-Organisation, Bildanhänge, Volltextsuche und Mehrbenutzerzugriff aus einem einzigen, leichtgewichtigen Container, der von SQLite unterstützt wird.
Memos auf Ihrem eigenen VPS zu betreiben bedeutet, dass Ihre Notizen niemals einen Drittanbieter-Server berühren, Abonnementgebühren entfallen und Ihre gesamte erfasste Wissensdatenbank auf unbestimmte Zeit zugänglich bleibt, ohne das Risiko von Dienstabschaltungen, die kommerzielle Notiz-Plattformen betreffen.
Wichtige Funktionen von Memos
Reibungslose Erfassung
Keine Titel oder Ordner erforderlich — öffnen Sie die App, tippen Sie Ihren Gedanken ein und speichern Sie in Sekunden, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.
Markdown-Unterstützung
Formatieren Sie Notizen mit Überschriften, Codeblöcken, Checklisten und Links mithilfe der Standard-Markdown-Syntax.
Hashtag-Organisation
Markieren Sie Notizen mit Hashtags, während Sie schreiben, und filtern Sie die Zeitleiste sofort, um beliebige Themen oder Projekte zu überprüfen.
Volltextsuche
Finden Sie jede Notiz in Ihrer gesamten Historie in Millisekunden, ohne Ordnerhierarchien durchsuchen zu müssen.
Vollständige Privatsphäre
Alle Notizen bleiben auf Ihrem VPS — keine Werbeanalyse, keine Cloud-Synchronisierung mit Dritten und keine Abonnementgebühren.
Warum Sie Memos auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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