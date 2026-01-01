Papra mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistische Open-Source-Dokumentenmanagement-Plattform zum Archivieren und Abrufen Ihrer wichtigen Dateien.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Papra erstellen können
Papra ist eine Open-Source-Plattform für Dokumentenmanagement und Archivierung, entwickelt für die Langzeitspeicherung und das einfache Abrufen persönlicher und organisatorischer Dokumente – Belege, Garantien, Verträge und alles, was Sie aufbewahren müssen. Im Gegensatz zu überladenen DMS-Lösungen konzentriert sich Papra auf Einfachheit: Dokumente hochladen, sie verschlagworten, durchsuchen und Jahre später wiederfinden.
Das Selbst-Hosting von Papra auf Ihrem eigenen VPS stellt Ihre Dokumente unter Ihre volle Kontrolle, ohne Zugriff Dritter, ohne Gebühren pro Dokument und ohne Speicherbegrenzungen über Ihre eigene Festplatte hinaus. Die integrierte SQLite-Datenbank bedeutet null Infrastrukturabhängigkeiten – nur ein einziger Container und ein Volume.
Wichtige Funktionen von Papra
Volltextsuche
Suchen Sie sofort in Dokumenteninhalten, Tags und Metadaten — einschließlich Text, der mittels OCR aus gescannten Bildern extrahiert wurde.
Automatische Tagging-Regeln
Definieren Sie Regeln, um eingehende Dokumente basierend auf Dateinamensmustern oder Inhalt automatisch zu taggen, wodurch Ihr Archiv ohne manuellen Aufwand organisiert bleibt.
E-Mail-Erfassung
Senden Sie Dokumente direkt per E-Mail an Ihren Papra-Posteingang, um Belege und Rechnungen bei deren Eingang einfach zu archivieren.
Organisationen und Freigabe
Erstellen Sie mehrere Organisationen und laden Sie Mitarbeiter ein, damit Familien oder kleine Teams Dokumente gemeinsam in separaten Bereichen verwalten können.
API und Webhooks
Integrieren Sie Papra mit anderen Tools über die REST API, CLI, SDK und Webhooks für automatisierte Dokumenten-Workflows.
Warum Sie Papra auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.