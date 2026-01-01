Papra ist eine Open-Source-Plattform für Dokumentenmanagement und Archivierung, entwickelt für die Langzeitspeicherung und das einfache Abrufen persönlicher und organisatorischer Dokumente – Belege, Garantien, Verträge und alles, was Sie aufbewahren müssen. Im Gegensatz zu überladenen DMS-Lösungen konzentriert sich Papra auf Einfachheit: Dokumente hochladen, sie verschlagworten, durchsuchen und Jahre später wiederfinden.

Das Selbst-Hosting von Papra auf Ihrem eigenen VPS stellt Ihre Dokumente unter Ihre volle Kontrolle, ohne Zugriff Dritter, ohne Gebühren pro Dokument und ohne Speicherbegrenzungen über Ihre eigene Festplatte hinaus. Die integrierte SQLite-Datenbank bedeutet null Infrastrukturabhängigkeiten – nur ein einziger Container und ein Volume.