Windmill mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Entwicklerplattform, die Skripte in interne Tools, geplante Workflows und automatisch generierte UIs verwandelt.
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Was Sie mit Windmill erstellen können
Windmill ist eine Open-Source-Entwicklerplattform, die in Python, TypeScript, Go, Bash und SQL geschriebene Skripte in interne Tools mit automatisch generierten Web-UIs, planbaren Workflows und aufrufbaren REST-APIs umwandelt. Sie eliminiert den Boilerplate-Code für die Erstellung von Admin-Panels und internen Dashboards, indem sie Schnittstellen direkt aus Skriptsignaturen generiert.
Das Selbst-Hosting von Windmill auf einem VPS hält den gesamten internen Tool-Code und die Daten innerhalb Ihrer Infrastruktur. Der enthaltene Worker-Dienst führt Jobs in isolierten Umgebungen aus, PostgreSQL speichert den Workflow-Status und die Ausführungshistorie, und ein Secrets Manager verwaltet API-Schlüssel und Anmeldeinformationen, ohne sie in Skripten fest zu codieren.
Wichtige Funktionen von Windmill
Mehrsprachige Skripte
Schreiben Sie Automatisierungen in Python, TypeScript, Go, Bash oder SQL – Windmill übernimmt die Ausführung, Abhängigkeiten und das Sandboxing.
Automatisch generierte Benutzeroberflächen
Windmill generiert automatisch Webformulare und Benutzeroberflächen aus Skriptparametertypen, damit Nicht-Entwickler Tools ohne Code ausführen können.
Workflow-Baukasten
Skripte zu mehrstufigen Workflows mit bedingten Verzweigungen, Schleifen und paralleler Ausführung verketten, unter Verwendung eines visuellen DAG-Editors.
Cron-Scheduler
Führen Sie Skripte und Workflows nach Cron-Zeitplänen oder Ereignisauslösern aus, ohne eine separate Cron-Infrastruktur verwalten zu müssen.
Secrets-Management
Speichern Sie API-Schlüssel, Passwörter und Tokens als verschlüsselte Variablen, die für Skripte zugänglich sind, ohne sie in den Code einzubetten.
Warum Sie Windmill auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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