Tautulli mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Überwachungs- und Analyse-Tool für Plex Media Server mit detaillierten Statistiken und benutzerdefinierten Benachrichtigungen.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Tautulli
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tautulli erstellen können
Tautulli ist ein Python-basiertes Überwachungs- und Tracking-Tool, das speziell für den Plex Media Server entwickelt wurde. Es zeichnet jedes Wiedergabeereignis auf – wer was wann in welcher Qualität und von welchem Gerät aus angesehen hat – und präsentiert die Daten in umfangreichen Diagrammen und filterbaren Verlaufstabellen.
Das Selbst-Hosten von Tautulli auf einem VPS, neben oder getrennt von Ihrem Plex-Server, bietet Ihnen dauerhafte Statistiken und die Zustellung von Benachrichtigungen über Discord, Slack, Telegram und E-Mail, ohne auf die Cloud-Dienste von Plex angewiesen zu sein. Es verbindet sich über das Netzwerk mit jedem Plex-Server.
Wichtige Funktionen von Tautulli
Wiedergabeverlauf
Jeder Stream wird mit Benutzer, Gerät, Qualität und Dauer protokolliert, sodass Sie eine vollständige Aufzeichnung der Medienserver-Aktivität haben.
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen
Senden Sie Benachrichtigungen für neue Inhalte, Stream-Starts, Transkodierungen oder Benutzeranmeldungen über Discord, Slack, Telegram, E-Mail und mehr.
Statistik-Dashboard
Visuelle Grafiken zeigen gleichzeitige Streams, Bandbreitennutzung, beliebte Medien und Benutzeraktivität über einen beliebigen Zeitraum.
Newsletter-Support
Automatisch E-Mail-Newsletter generieren und versenden, die kürzlich hinzugefügte Filme und Episoden für Ihre Plex-Nutzer hervorheben.
Warum Sie Tautulli auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.