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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Bluesky Ozone erstellen können

Bluesky Ozone ist der offizielle Moderations- und Labeling-Dienst für das AT-Protokoll, das offene Netzwerk, das Bluesky antreibt. Er kombiniert eine Next.js-Web-UI mit einem Backend-Dienst, der es Moderatoren ermöglicht, Berichte zu sichten, Inhalte und Konten zu entfernen oder zu sperren, Labels anzuwenden und diese Labels über WebSockets zurück ins Netzwerk zu veröffentlichen.

Der Betrieb einer eigenen Ozone-Instanz macht Sie zu einem stapelbaren Labeler, den Bluesky-Nutzer abonnieren können. Dies gibt Gemeinschaften, Publishern und Forschern eine Möglichkeit, zu gestalten, was sie und ihre Mitglieder sehen, ohne von einem einzigen Moderationsanbieter abhängig zu sein. Selbst-Hosting bewahrt Berichte, Label-Historie und Richtlinienentscheidungen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Bluesky Ozone

Stapelbare Beschriftung

Veröffentlichen Sie Labels, die Bluesky-Nutzer abonnieren können, indem Sie Ihre Moderationsansichten über die standardmäßigen Netzwerkrichtlinien legen.

Berichtssichtung

Überprüfen, eskalieren und bearbeiten Sie eingehende Moderationsberichte über eine einzige Oberfläche, die für Moderationsteams entwickelt wurde.

Entfernungen und Sperrungen

Löschungen durchführen, Konten sperren und Entscheidungen rückgängig machen, mit vollständiger Prüfhistorie, die mit der Moderatorenidentität verknüpft ist.

E-Mail-Vorlagen

Senden Sie vorformatierte Moderations-E-Mails direkt aus dem Dashboard an betroffene Nutzer, um eine konsistente Kommunikation zu gewährleisten.

Benutzerdefinierte Label-Regeln

Erstellen und bearbeiten Sie Ihr eigenes Label-Vokabular, passend für Nischen-Communities, Sprachen oder Inhaltsrichtlinien.

Warum Sie Bluesky Ozone auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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