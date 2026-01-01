Bluesky Ozone ist der offizielle Moderations- und Labeling-Dienst für das AT-Protokoll, das offene Netzwerk, das Bluesky antreibt. Er kombiniert eine Next.js-Web-UI mit einem Backend-Dienst, der es Moderatoren ermöglicht, Berichte zu sichten, Inhalte und Konten zu entfernen oder zu sperren, Labels anzuwenden und diese Labels über WebSockets zurück ins Netzwerk zu veröffentlichen.

Der Betrieb einer eigenen Ozone-Instanz macht Sie zu einem stapelbaren Labeler, den Bluesky-Nutzer abonnieren können. Dies gibt Gemeinschaften, Publishern und Forschern eine Möglichkeit, zu gestalten, was sie und ihre Mitglieder sehen, ohne von einem einzigen Moderationsanbieter abhängig zu sein. Selbst-Hosting bewahrt Berichte, Label-Historie und Richtlinienentscheidungen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren.