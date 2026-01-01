ZITADEL mit 1 Klick Installation bereitstellen.
Open-Source Identitätsinfrastruktur-Plattform für Authentifizierung, SSO und Benutzerverwaltung für alle Ihre Anwendungen.
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Was Sie mit ZITADEL erstellen können
ZITADEL ist eine Cloud-native Open-Source-Identitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform, die Authentifizierung, Autorisierung und Benutzerverwaltung für moderne Anwendungen bietet. Es unterstützt OIDC, OAuth 2.0, SAML und Passkeys von Haus aus – was es zu einer vollständigen selbst gehosteten Alternative zu Auth0, Keycloak oder AWS Cognito macht.
Das Selbst-Hosting von ZITADEL auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Benutzerdaten, Compliance-Anforderungen und Authentifizierungsabläufe, ohne Pro-Benutzer-Gebühren oder Vendor Lock-in. Seine Event-Sourcing-Architektur gewährleistet einen vollständigen, unveränderlichen Audit-Trail aller Identitätsoperationen.
Wichtige Funktionen von ZITADEL
Single Sign-On
Zentralisieren Sie die Authentifizierung für alle Ihre Anwendungen mit OIDC- und SAML-Unterstützung, sodass Benutzer einen einzigen Login für alles haben, worauf sie zugreifen.
Passkey-Authentifizierung
Passwortlose Anmeldung mit WebAuthn-Passkeys und Hardware-Sicherheitsschlüsseln für einen Phishing-resistenten, zugangsdatenfreien Zugriff aktivieren.
Native Mandantenfähigkeit
Verwalten Sie mehrere Organisationen und Anwendungen von einer ZITADEL-Instanz aus mit vollständiger Isolation zwischen Mandanten und organisationsspezifischem Branding.
Unveränderliches Prüfprotokoll
Ereignisgesteuerte Architektur zeichnet jeden Identitätsvorgang als unveränderliches Ereignis auf und liefert konformitätsgerechte Protokolle für SOC 2- und DSGVO-Anforderungen.
Identitätsföderation
Verbinden Sie Google, GitHub, Microsoft und benutzerdefinierte OIDC-Anbieter, damit Benutzer sich mit ihren bestehenden Konten über Ihren gesamten Stack hinweg anmelden können.
Warum Sie ZITADEL auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.