ZITADEL ist eine Cloud-native Open-Source-Identitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform, die Authentifizierung, Autorisierung und Benutzerverwaltung für moderne Anwendungen bietet. Es unterstützt OIDC, OAuth 2.0, SAML und Passkeys von Haus aus – was es zu einer vollständigen selbst gehosteten Alternative zu Auth0, Keycloak oder AWS Cognito macht.

Das Selbst-Hosting von ZITADEL auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Benutzerdaten, Compliance-Anforderungen und Authentifizierungsabläufe, ohne Pro-Benutzer-Gebühren oder Vendor Lock-in. Seine Event-Sourcing-Architektur gewährleistet einen vollständigen, unveränderlichen Audit-Trail aller Identitätsoperationen.