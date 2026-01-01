OrangeHRM ist eine vollständig quelloffene Personalmanagement-Plattform, die von Tausenden von Organisationen weltweit genutzt wird. Sie deckt den gesamten HR-Lebenszyklus ab – von Mitarbeiterdaten und Urlaubsverwaltung bis hin zu Leistungsbeurteilungen, Rekrutierungsprozessen und Zeiterfassung – in einer einzigen selbst gehosteten Anwendung.

Das Hosting von OrangeHRM auf Ihrem eigenen VPS hält alle Mitarbeiterdaten, Gehaltsabrechnungsinformationen und HR-Aufzeichnungen unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne nutzerbasierte SaaS-Gebühren. Sie erhalten vollen Zugriff auf die Datenbank für benutzerdefinierte Berichte und Integrationen, wobei Sie die vollständige Kontrolle über sensible Mitarbeiterdaten behalten.