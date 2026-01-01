Convoy ist ein Open-Source Cloud-nativer Webhook-Gateway, der entwickelt wurde, um Millionen von Webhook-Ereignissen sicher zu erfassen, zu speichern, zu debuggen, zu liefern und in großem Maßstab zu verwalten. Entwickelt für Engineering-Teams, die Ereignisse an Kunden senden oder von Drittanbietern empfangen, löst es die operativen Schwierigkeiten beim Aufbau einer zuverlässigen Webhook-Infrastruktur – automatische Wiederholungsversuche, Signaturprüfung, Dead-Letter-Verwaltung und ein vollständiges Admin-Dashboard zur Überprüfung jeder Lieferung.

Das Selbst-Hosting von Convoy hält Ereignis-Payloads, Kunden-Endpunkte und Lieferprotokolle innerhalb Ihres VPS, ohne ereignisbasierte Preisgestaltung und ohne Einblick Dritter in Ihren Traffic. PostgreSQL und Redis werden vorkonfiguriert geliefert, sodass das Gateway vom ersten Deployment an für Produktions-Webhook-Workloads bereit ist.