Mylar3 mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Comicbuch-Downloader und Bibliotheksmanager, der die Neuerscheinungsverfolgung über NZB- und Torrent-Quellen automatisiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mylar3 erstellen können
Mylar3 ist der aktiv gewartete Python-3-Fork von Mylar – ein automatischer Comic-Downloader und Bibliotheksmanager, der Serien überwacht, neue Ausgaben bei Veröffentlichung in die Warteschlange stellt, die Downloads an Ihren bestehenden Client übergibt und die resultierenden CBR/CBZ-Dateien zu einer sauberen Bibliothek nachbearbeitet. Er kommuniziert mit SABnzbd, NZBGet und einer Vielzahl von Torrent-Clients, darunter qBittorrent, Transmission, Deluge und rTorrent.
Das Selbst-Hosting von Mylar3 auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Leseliste, Beobachtungswarteschlange und die Anmeldeinformationen des Download-Clients innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt bei einem SaaS-Dienst. In Kombination mit einem Comic-Reader wie Komga oder Kavita wird die Bereitstellung zu einem persönlichen, Plex-ähnlichen Stack für Comics – der neue Ausgaben automatisch in eine Bibliothek abruft, die mobile und Desktop-Leser von überall aus nutzen können.
Wichtige Funktionen von Mylar3
Serienmerklisten
Verfolgen Sie laufende Serien, einzelne Ausgaben, Handlungsstränge und One-Shots, damit neue Veröffentlichungen automatisch in die Warteschlange gestellt werden, sobald sie verfügbar sind.
NZB- und Torrent-Clients
Übergibt Downloads an SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent und andere Clients über deren Standard-APIs.
Indexer-Integrationen
Durchsuchen Sie Newznab-/Torznab-Indexer, öffentliche DDL-Anbieter und konfigurierbare RSS-Feeds, um jedes nachverfolgte Element zu finden.
Bibliotheksnachbearbeitung
Benennt, verschiebt und taggt heruntergeladene Dateien in eine saubere Ordnerstruktur (CBR/CBZ), die für Komga, Kavita, ComicRack und andere geeignet ist.
ComicVine-Metadaten
Zieht Cover-Bilder, Ausgabennummerierung und Herausgeber-Metadaten von ComicVine, damit die Bibliothek konsistent und gut getaggt bleibt.
Hintergrund-Scheduler
Führt kontinuierlich geplante Prüfungen auf neue Probleme, fehlende Nacherfassung und Umbenennungsaufgaben durch, damit die Bibliothek ohne manuelles Eingreifen aktualisiert wird.
Warum Sie Mylar3 auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.