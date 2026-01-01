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Selbstgehosteter Comicbuch-Downloader und Bibliotheksmanager, der die Neuerscheinungsverfolgung über NZB- und Torrent-Quellen automatisiert.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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AMD EPYC-Prozessoren
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Mylar3 erstellen können

Mylar3 ist der aktiv gewartete Python-3-Fork von Mylar – ein automatischer Comic-Downloader und Bibliotheksmanager, der Serien überwacht, neue Ausgaben bei Veröffentlichung in die Warteschlange stellt, die Downloads an Ihren bestehenden Client übergibt und die resultierenden CBR/CBZ-Dateien zu einer sauberen Bibliothek nachbearbeitet. Er kommuniziert mit SABnzbd, NZBGet und einer Vielzahl von Torrent-Clients, darunter qBittorrent, Transmission, Deluge und rTorrent.

Das Selbst-Hosting von Mylar3 auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Leseliste, Beobachtungswarteschlange und die Anmeldeinformationen des Download-Clients innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt bei einem SaaS-Dienst. In Kombination mit einem Comic-Reader wie Komga oder Kavita wird die Bereitstellung zu einem persönlichen, Plex-ähnlichen Stack für Comics – der neue Ausgaben automatisch in eine Bibliothek abruft, die mobile und Desktop-Leser von überall aus nutzen können.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Mylar3

Serienmerklisten

Verfolgen Sie laufende Serien, einzelne Ausgaben, Handlungsstränge und One-Shots, damit neue Veröffentlichungen automatisch in die Warteschlange gestellt werden, sobald sie verfügbar sind.

NZB- und Torrent-Clients

Übergibt Downloads an SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent und andere Clients über deren Standard-APIs.

Indexer-Integrationen

Durchsuchen Sie Newznab-/Torznab-Indexer, öffentliche DDL-Anbieter und konfigurierbare RSS-Feeds, um jedes nachverfolgte Element zu finden.

Bibliotheksnachbearbeitung

Benennt, verschiebt und taggt heruntergeladene Dateien in eine saubere Ordnerstruktur (CBR/CBZ), die für Komga, Kavita, ComicRack und andere geeignet ist.

ComicVine-Metadaten

Zieht Cover-Bilder, Ausgabennummerierung und Herausgeber-Metadaten von ComicVine, damit die Bibliothek konsistent und gut getaggt bleibt.

Hintergrund-Scheduler

Führt kontinuierlich geplante Prüfungen auf neue Probleme, fehlende Nacherfassung und Umbenennungsaufgaben durch, damit die Bibliothek ohne manuelles Eingreifen aktualisiert wird.

Warum Sie Mylar3 auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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