OliveTin ist ein kleiner, selbstgehosteter Go-Dienst, der vordefinierte Shell-Befehle in sichere, per Klick ausführbare Buttons in einer Web-UI umwandelt. Der Administrator beschreibt jede Aktion in einer YAML-Konfigurationsdatei – Name, Symbol, Befehl, optionale Argumente, optionaler Bestätigungsdialog – und OliveTin stellt sie als übersichtliches Dashboard dar, das jeder mit Zugriff aufrufen kann, ohne ein Terminal berühren zu müssen.

Das Selbst-Hosten von OliveTin auf Ihrem eigenen VPS ermöglicht nicht-technischen Haushaltsmitgliedern, Junior-Teammitgliedern oder Kiosk-Touchscreens eine kontrollierte Untermenge von Operationen, die sie sicher ausführen können – einen festgefahrenen Dienst neu starten, ein Wake-on-LAN-Paket senden, eine Plex-Bibliothek aktualisieren, ein Backup starten – ohne SSH-Zugangsdaten herauszugeben oder eine beliebige Befehlsausführung zu ermöglichen. Da OliveTin nur Befehle ausführt, die Sie explizit deklariert haben, bleibt der potenzielle Schaden durch die YAML-Konfiguration begrenzt.