Notifiarr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Einheitlicher Client fÃ¼r Notifiarr.com, der Ihren Medien-Stack mit leistungsstarken Benachrichtigungs- und Automatisierungsworkflows verbindet.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Notifiarr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Notifiarr erstellen kÃ¶nnen
Notifiarr ist ein selbstgehosteter Client fÃ¼r den Notifiarr.com-Dienst, der eine tiefe Integration zwischen Ihrem Medienautomatisierungs-Stack â€“ einschlieÃŸlich Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und Plex â€“ und einem zentralisierten Benachrichtigungssystem ermÃ¶glicht. Er fungiert als BrÃ¼cke zwischen Ihren lokalen Diensten und Notifiarr.com, indem er Ereignisse weiterleitet, benutzerdefinierte Workflows auslÃ¶st und Echtzeit-Benachrichtigungen an Discord, Slack und andere Plattformen liefert.
Indem Sie den Notifiarr-Client auf Ihrem eigenen VPS ausfÃ¼hren, behalten Sie die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Medien-Stack-Integrationen, ohne einzelne Dienste dem Internet auszusetzen. Konfigurieren Sie alles Ã¼ber ein Ã¼bersichtliches Webinterface, Ã¼berwachen Sie den Systemzustand und leiten Sie Benachrichtigungen genau dorthin, wo Sie sie benÃ¶tigen.
Wichtige Funktionen von Notifiarr
Starr App-Integration
Verbinden Sie Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und mehr, um Medienereignisse weiterzuleiten und benutzerdefinierte Benachrichtigungen automatisch auszulÃ¶sen.
Discord Benachrichtigungen
Senden Sie umfangreiche, anpassbare Benachrichtigungen an Discord-KanÃ¤le mit Mediengrafiken, Metadaten und Aktions-Buttons.
SystemgesundheitsÃ¼berwachung
Ãœberwachen Sie Festplattenspeicher, CPU, Arbeitsspeicher und den Laufwerkszustand Ã¼ber ein einziges Dashboard mit automatisierter Alarmierung.
Plex- und Tautulli-Support
Erhalten Sie Jetzt-lÃ¤uft-Updates, Wiedergabeereignisse und Benachrichtigungen Ã¼ber BenutzeraktivitÃ¤ten direkt von Ihrem Plex Media Server.
Multi-Plattform-Warnungen
Benachrichtigungen an Slack, Telegram, E-Mail und andere Plattformen weiterleiten, zusÃ¤tzlich zu Discord, fÃ¼r eine flexible Zustellung.
Warum Sie Notifiarr auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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