Wanderer mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Wanderweg-Datenbank und GPX-Track-Manager für Wanderer, Radfahrer und Outdoor-Abenteurer.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Wanderer erstellen können
Wanderer ist eine selbst gehostete Wanderweg-Datenbank und ein Outdoor-Aktivitäten-Tracker für Wanderer, Radfahrer, Kletterer und alle, die zu Fuß oder auf Rädern unterwegs sind. Laden Sie GPX-Tracks hoch, protokollieren Sie Gipfel und Wegpunkte, durchsuchen Sie Höhenprofile und sehen Sie alle Ihre Wanderwege auf einer interaktiven Karte – auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnement oder Datenweitergabe an Dritte.
Ihre Wanderwege privat auf einem VPS zu speichern bedeutet, dass Ihre Routen, Standorte und Aktivitätshistorie unter Ihrer Kontrolle bleiben. Wanderer integriert sich mit OpenStreetMap-Diensten für Geocodierung und Routenplanung, und seine Mehrbenutzerunterstützung macht es zu einem praktischen gemeinsamen Logbuch für Wandervereine, Wandergruppen oder Familien, die gemeinsam die Natur erkunden.
Wichtige Funktionen von Wanderer
GPX-Track-Verwaltung
Laden Sie GPX-Dateien von jedem GPS-Gerät oder jeder App hoch und organisieren Sie diese, um eine persönliche Bibliothek von Routen und aufgezeichneten Aktivitäten aufzubauen.
Interaktive Wanderwegkarten
Durchsuchen Sie alle Ihre Routen auf einer interaktiven OpenStreetMap-basierten Karte mit Filtern für Distanz, Höhenmeter und Aktivitätstyp.
Höhenprofile
Betrachten Sie detaillierte Höhenprofile für jeden Wanderweg, um Anstieg, Abstieg und die Schwierigkeit des Geländes zu verstehen, bevor Sie aufbrechen.
Gipfel- und Wegpunktprotokolle
Erfassen Sie Gipfel, Wanderwegeinstiege und interessante Orte entlang von Routen, um ein durchsuchbares persönliches Outdoor-Logbuch zu erstellen.
Mehrbenutzer-Wegnutzung
Teilen Sie Wegesammlungen mit Familienmitgliedern oder Clubmitgliedern, damit die gesamte Gruppe auf eine gemeinsame Bibliothek zugreifen und dazu beitragen kann.
Warum Sie Wanderer auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.