GlitchTip ist eine Open-Source-Plattform zur Fehlerverfolgung und LeistungsÃ¼berwachung, die Sentry direkt ersetzt. Jedes offizielle Sentry SDK â€“ fÃ¼r JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobil und mehr â€“ funktioniert unverÃ¤ndert, indem Sie es einfach auf Ihr GlitchTip DSN verweisen. Die Plattform erfasst unbehandelte Ausnahmen, Breadcrumb-Kontext, Source Maps und Release-Tracking mit denselben Workflows und UI-Mustern, die Entwickler bereits von Sentry kennen.

Wenn Sie GlitchTip auf Ihrem VPS selbst hosten, erhalten Sie den gesamten Fehlerverfolgungsworkflow, den Sie von Sentry SaaS erhalten wÃ¼rden â€“ jedoch mit einem Bruchteil des Ressourcenverbrauchs und ohne Pro-Ereignis-Kontingent. Der All-in-One-Modus mit einem einzigen Container Ã¼bernimmt die Datenerfassung, die Web-BenutzeroberflÃ¤che und die Hintergrundverarbeitung ohne separate Worker-Dienste.