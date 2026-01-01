GlitchTip mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform fÃ¼r Fehler-Tracking und Performance-Monitoring, vollstÃ¤ndig kompatibel mit Sentry SDKs â€” eine leichte, selbst gehostete Alternative.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GlitchTip erstellen kÃ¶nnen
GlitchTip ist eine Open-Source-Plattform zur Fehlerverfolgung und LeistungsÃ¼berwachung, die Sentry direkt ersetzt. Jedes offizielle Sentry SDK â€“ fÃ¼r JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobil und mehr â€“ funktioniert unverÃ¤ndert, indem Sie es einfach auf Ihr GlitchTip DSN verweisen. Die Plattform erfasst unbehandelte Ausnahmen, Breadcrumb-Kontext, Source Maps und Release-Tracking mit denselben Workflows und UI-Mustern, die Entwickler bereits von Sentry kennen.
Wenn Sie GlitchTip auf Ihrem VPS selbst hosten, erhalten Sie den gesamten Fehlerverfolgungsworkflow, den Sie von Sentry SaaS erhalten wÃ¼rden â€“ jedoch mit einem Bruchteil des Ressourcenverbrauchs und ohne Pro-Ereignis-Kontingent. Der All-in-One-Modus mit einem einzigen Container Ã¼bernimmt die Datenerfassung, die Web-BenutzeroberflÃ¤che und die Hintergrundverarbeitung ohne separate Worker-Dienste.
Wichtige Funktionen von GlitchTip
Sentry-kompatible API
Drop-in-Ersatz fÃ¼r Sentry â€” jedes offizielle Sentry SDK funktioniert unverÃ¤ndert, wenn Sie es auf Ihr GlitchTip DSN verweisen, ohne dass eine Code-Anpassung erforderlich ist.
Fehlererfassung und Gruppierung
Die intelligente Gruppierung Ã¤hnlicher Ausnahmen nach Stack-Trace-Fingerabdruck reduziert redundante Meldungen und hebt jedes einzigartige Problem einmalig mit vollstÃ¤ndiger Ereignishistorie hervor.
Source Maps und Releases
Laden Sie JavaScript-Sourcemaps fÃ¼r Produktions-Builds hoch und taggen Sie Releases, damit Stack-Traces auf die ursprÃ¼nglichen Quellcodezeilen aufgelÃ¶st werden und die Regressionsverfolgung sofort funktioniert.
Leistung und Uptime
Optionale TransaktionsleistungsÃ¼berwachung und VerfÃ¼gbarkeitsprÃ¼fungen ergÃ¤nzen die Fehlerverfolgung mit Antwortzeitprofilen und externen GesundheitsprÃ¼fungen.
Benachrichtigungen
Slack, Discord, Microsoft Teams, generische Webhooks und E-Mail-Benachrichtigungen werden bei erstmaligem Auftreten, Regression und SchwellenwertÃ¼berschreitung fÃ¼r jedes Projekt ausgelÃ¶st.
Team- und Projektumfangsbestimmung
Organisieren Sie Fehler nach Projekt und Team mit rollenbasierten Berechtigungen pro Benutzer, damit Frontend-, Backend- und mobile Gruppen nur ihre eigenen FehlerstrÃ¶me sehen.
Warum Sie GlitchTip auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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