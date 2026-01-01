RAGflow mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Produktionsreife RAG-Engine mit tiefer Dokumentenanalyse, Wissensgraphen-Abruf und Multi-LLM-Unterstützung.
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Was Sie mit RAGflow erstellen können
RAGflow ist eine produktionsreife Retrieval-Augmented-Generation-Engine, die auf einem tiefgreifenden Dokumentenverständnis basiert. Im Gegensatz zu grundlegenden RAG-Implementierungen, die Dokumente als reinen Text behandeln, führt RAGflow ein layoutbasiertes Parsen von PDFs, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und Bildern durch, um die Bedeutung von Tabellen, Abbildungen und strukturierten Inhalten vor der Indexierung zu erhalten.
Das Selbst-Hosting von RAGflow auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Dokumente privat und gibt Ihnen die volle Kontrolle über die LLM-Anbieter, Chunking-Strategien und Retrieval-Pipelines. Die integrierten Wissensgraph- und GraphRAG-Backends ermöglichen ein dokumentenübergreifendes Schlussfolgern, das eine einfache Vektorsuche nicht erreichen kann.
Wichtige Funktionen von RAGflow
Tiefe Dokumentenanalyse
Layout-basierte Extraktion verarbeitet PDFs, Word-Dateien, Tabellenkalkulationen und gescannte Bilder – wobei Tabellen, Abbildungen und die Struktur erhalten bleiben, die Nur-Text-Parser zerstören.
Wissensgraph-Retrieval
Integriertes GraphRAG und die Indizierung von Wissensgraphen ermöglichen dokumentenübergreifendes Reasoning und Beziehungsabfragen, die über das hinausgehen, was eine flache Vektorsuche unterstützt.
Multi-LLM-Support
Verbinden Sie sich mit OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google und über 20 weiteren Anbietern, ohne Ihre Dokumente neu zu indizieren.
Flexible Chunking-Strategien
Wählen Sie aus den Segmentierungsmodi Allgemein, Fragen & Antworten, Handbuch, Tabelle und Papier, um die Struktur jedes Dokumententyps für eine optimale Abrufgenauigkeit anzupassen.
Mehrbenutzer-Zugriffskontrolle
Rollenbasierte Berechtigungen ermöglichen Teams, Wissensdatenbanken zu teilen, während sensible Dokumentensammlungen auf autorisierte Benutzer beschränkt bleiben.
REST API und SDK
Eine vollständige REST-API und ein offizielles Python-SDK ermöglichen es Ihnen, RAGflow in Ihre eigenen Anwendungen einzubetten und Dokumenten-Ingestions-Pipelines zu automatisieren.
Warum Sie RAGflow auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.