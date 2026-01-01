RAGflow ist eine produktionsreife Retrieval-Augmented-Generation-Engine, die auf einem tiefgreifenden Dokumentenverständnis basiert. Im Gegensatz zu grundlegenden RAG-Implementierungen, die Dokumente als reinen Text behandeln, führt RAGflow ein layoutbasiertes Parsen von PDFs, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und Bildern durch, um die Bedeutung von Tabellen, Abbildungen und strukturierten Inhalten vor der Indexierung zu erhalten.

Das Selbst-Hosting von RAGflow auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Dokumente privat und gibt Ihnen die volle Kontrolle über die LLM-Anbieter, Chunking-Strategien und Retrieval-Pipelines. Die integrierten Wissensgraph- und GraphRAG-Backends ermöglichen ein dokumentenübergreifendes Schlussfolgern, das eine einfache Vektorsuche nicht erreichen kann.