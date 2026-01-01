Pingvin Share ist eine moderne, selbst gehostete Dateifreigabeplattform, die Ihnen eine datenschutzfreundliche Alternative zu WeTransfer, Dropbox Transfer und Firefox Send bietet. Teilen Sie Dateien jeder Größe über sichere, zeitlich begrenzte Links mit konfigurierbaren Ablaufdaten, Besucherlimits und Passwortschutz – alles ohne Upload auf Server von Drittanbietern.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet keine Dateigrößenbeschränkungen durch Abonnementstufen, kein Risiko, dass Inhalte gescannt oder gelöscht werden, und volle Einhaltung der Anforderungen an die Datenresidenz. Reverse-Share-Links ermöglichen es anderen, direkt auf Sie hochzuladen, und die OIDC- und LDAP-Integration unterstützt sofort Unternehmensauthentifizierungsworkflows.