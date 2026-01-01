Bis zu 69 % Rabatt auf Pingvin Share

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Self-hosted WeTransfer-Alternative zum Teilen von Dateien jeder Größe über sichere, zeitlich begrenzte Links mit Passwortschutz und ohne Speicherung durch Dritte.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Pingvin Share erstellen können

Pingvin Share ist eine moderne, selbst gehostete Dateifreigabeplattform, die Ihnen eine datenschutzfreundliche Alternative zu WeTransfer, Dropbox Transfer und Firefox Send bietet. Teilen Sie Dateien jeder Größe über sichere, zeitlich begrenzte Links mit konfigurierbaren Ablaufdaten, Besucherlimits und Passwortschutz – alles ohne Upload auf Server von Drittanbietern.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet keine Dateigrößenbeschränkungen durch Abonnementstufen, kein Risiko, dass Inhalte gescannt oder gelöscht werden, und volle Einhaltung der Anforderungen an die Datenresidenz. Reverse-Share-Links ermöglichen es anderen, direkt auf Sie hochzuladen, und die OIDC- und LDAP-Integration unterstützt sofort Unternehmensauthentifizierungsworkflows.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Pingvin Share

Keine Dateigrößenbeschränkungen

Teilen Sie Dateien beliebiger Größe, nur begrenzt durch Ihren VPS-Festplattenspeicher, ohne Übertragungslimits pro Datei oder pro Monat.

Sichere zeitlich begrenzte Links

Legen Sie Ablaufdaten und Besucherlimits für jede Freigabe fest, damit Links automatisch nicht mehr funktionieren, nachdem die von Ihnen gewählten Bedingungen erfüllt sind.

Passwortschutz

Schützen Sie sensible Freigaben mit einem Passwort, damit nur die vorgesehenen Empfänger auf heruntergeladene Dateien zugreifen können.

Umgekehrte Aktien

Generieren Sie Upload-Links, die es anderen ermöglichen, Dateien direkt an Sie zu senden, ohne ein Konto zu benötigen oder Ihren Speicher offenzulegen.

Enterprise-Authentifizierung

Die OIDC- und LDAP-Integration ermöglicht es Organisationen, bestehende Identitätsanbieter für ein zentralisiertes Zugriffsmanagement zu nutzen.

Warum Sie Pingvin Share auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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