Pingvin Share mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Self-hosted WeTransfer-Alternative zum Teilen von Dateien jeder Größe über sichere, zeitlich begrenzte Links mit Passwortschutz und ohne Speicherung durch Dritte.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Pingvin Share
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.
Was Sie mit Pingvin Share erstellen können
Pingvin Share ist eine moderne, selbst gehostete Dateifreigabeplattform, die Ihnen eine datenschutzfreundliche Alternative zu WeTransfer, Dropbox Transfer und Firefox Send bietet. Teilen Sie Dateien jeder Größe über sichere, zeitlich begrenzte Links mit konfigurierbaren Ablaufdaten, Besucherlimits und Passwortschutz – alles ohne Upload auf Server von Drittanbietern.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet keine Dateigrößenbeschränkungen durch Abonnementstufen, kein Risiko, dass Inhalte gescannt oder gelöscht werden, und volle Einhaltung der Anforderungen an die Datenresidenz. Reverse-Share-Links ermöglichen es anderen, direkt auf Sie hochzuladen, und die OIDC- und LDAP-Integration unterstützt sofort Unternehmensauthentifizierungsworkflows.
Wichtige Funktionen von Pingvin Share
Keine Dateigrößenbeschränkungen
Teilen Sie Dateien beliebiger Größe, nur begrenzt durch Ihren VPS-Festplattenspeicher, ohne Übertragungslimits pro Datei oder pro Monat.
Sichere zeitlich begrenzte Links
Legen Sie Ablaufdaten und Besucherlimits für jede Freigabe fest, damit Links automatisch nicht mehr funktionieren, nachdem die von Ihnen gewählten Bedingungen erfüllt sind.
Passwortschutz
Schützen Sie sensible Freigaben mit einem Passwort, damit nur die vorgesehenen Empfänger auf heruntergeladene Dateien zugreifen können.
Umgekehrte Aktien
Generieren Sie Upload-Links, die es anderen ermöglichen, Dateien direkt an Sie zu senden, ohne ein Konto zu benötigen oder Ihren Speicher offenzulegen.
Enterprise-Authentifizierung
Die OIDC- und LDAP-Integration ermöglicht es Organisationen, bestehende Identitätsanbieter für ein zentralisiertes Zugriffsmanagement zu nutzen.
Warum Sie Pingvin Share auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Empfohlener Serverstandort:
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
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