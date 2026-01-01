Seafile per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Dateisynchronisierungs- und -freigabeplattform als Dropbox-Alternative.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Seafile erstellen kÃ¶nnen
Seafile ist eine leistungsstarke Open-Source-Plattform fÃ¼r Dateisynchronisierung und -freigabe, die von Millionen Menschen weltweit genutzt wird. Ihre einzigartige Block-Level-Synchronisierungstechnologie ermÃ¶glicht schnelle, bandbreiteneffiziente DateiÃ¼bertragungen Ã¼ber verschiedene GerÃ¤te hinweg, was sie ideal fÃ¼r Teams macht, die groÃŸe Dateibibliotheken verwalten. Im Gegensatz zu generischem Cloud-Speicher wurde Seafile von Grund auf fÃ¼r die zuverlÃ¤ssige Synchronisierung riesiger Dateisammlungen entwickelt.
Mit clientseitiger VerschlÃ¼sselung, Dateiversionierung, granularen Ordnerberechtigungen und nativen Synchronisierungs-Clients fÃ¼r jede Plattform bietet Seafile eine Dateiverwaltung auf Unternehmensniveau ohne AbonnementgebÃ¼hren oder nutzerbasierte Preisgestaltung. Self-Hosting hÃ¤lt alle Ihre Daten auf Ihrem eigenen Server. Diese Vorlage umfasst MariaDB fÃ¼r die Metadaten-Speicherung, Memcached fÃ¼r Performance-Caching und Traefik HTTPS-Routing fÃ¼r sicheren Zugriff.
Wichtige Funktionen von Seafile
Block-Level-Synchronisierung
Die Delta-Synchronisierung Ã¼bertrÃ¤gt nur geÃ¤nderte DateiblÃ¶cke und ermÃ¶glicht so eine schnelle und bandbreiteneffiziente Synchronisierung auf allen verbundenen GerÃ¤ten.
Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung
Client-seitig verschlÃ¼sselte Bibliotheken stellen sicher, dass Dateien verschlÃ¼sselt werden, bevor sie Ihr GerÃ¤t verlassen, und schÃ¼tzen so sensible Daten im Ruhezustand und wÃ¤hrend der Ãœbertragung.
Dateiversionierung
Automatische Versionshistorie mit konfigurierbarer Aufbewahrungsdauer ermÃ¶glicht es Ihnen, frÃ¼here Dateiversionen wiederherzustellen und Ã„nderungen im Laufe der Zeit nachzuverfolgen.
Sichere Freigabe-Links
Dateien und Ordner Ã¼ber Links mit PasswÃ¶rtern, Ablaufdaten und Download-Limits fÃ¼r eine kontrollierte externe Zusammenarbeit teilen.
PlattformÃ¼bergreifende Kunden
Native Synchronisierungs-Clients fÃ¼r Windows, macOS, Linux, iOS und Android halten Ihre Dateien auf jedem GerÃ¤t zugÃ¤nglich.
Warum Sie Seafile auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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