Seafile ist eine leistungsstarke Open-Source-Plattform fÃ¼r Dateisynchronisierung und -freigabe, die von Millionen Menschen weltweit genutzt wird. Ihre einzigartige Block-Level-Synchronisierungstechnologie ermÃ¶glicht schnelle, bandbreiteneffiziente DateiÃ¼bertragungen Ã¼ber verschiedene GerÃ¤te hinweg, was sie ideal fÃ¼r Teams macht, die groÃŸe Dateibibliotheken verwalten. Im Gegensatz zu generischem Cloud-Speicher wurde Seafile von Grund auf fÃ¼r die zuverlÃ¤ssige Synchronisierung riesiger Dateisammlungen entwickelt.

Mit clientseitiger VerschlÃ¼sselung, Dateiversionierung, granularen Ordnerberechtigungen und nativen Synchronisierungs-Clients fÃ¼r jede Plattform bietet Seafile eine Dateiverwaltung auf Unternehmensniveau ohne AbonnementgebÃ¼hren oder nutzerbasierte Preisgestaltung. Self-Hosting hÃ¤lt alle Ihre Daten auf Ihrem eigenen Server. Diese Vorlage umfasst MariaDB fÃ¼r die Metadaten-Speicherung, Memcached fÃ¼r Performance-Caching und Traefik HTTPS-Routing fÃ¼r sicheren Zugriff.