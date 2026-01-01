InsForge als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Backend-Plattform für KI-Codierungsagenten, die Authentifizierung, Postgres, Speicher und Edge-Funktionen bündelt.
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Was Sie mit InsForge erstellen können
InsForge ist eine Open-Source-All-in-One-Backend-Plattform, die für agentenbasiertes Codieren entwickelt wurde. Sie bündelt die Bausteine, die moderne Anwendungen benötigen – Authentifizierung, eine PostgreSQL-Datenbank mit REST- und Echtzeit-APIs, S3-kompatiblen Dateispeicher, ein LLM-Modell-Gateway und Deno-basierte Edge-Funktionen – hinter einer einzigen Admin-Benutzeroberfläche und einem MCP-Server, die KI-Codierungsagenten programmatisch steuern können.
Das Selbst-Hosting von InsForge auf Ihrem eigenen VPS hält Benutzerkonten, Anwendungsdaten und hochgeladene Dateien unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne projektbezogene Preise, ohne Nutzungsbeschränkungen und ohne Anbieterbindung. Der enthaltene MCP-Server ermöglicht es Codierungsagenten wie Claude und Cursor, Tabellen bereitzustellen, die Authentifizierung zu konfigurieren, Funktionen bereitzustellen und den Speicher direkt aus Ihrem Editor zu verwalten.
Wichtige Funktionen von InsForge
Nativer KI-Agent
Der gebündelte MCP-Server stellt Authentifizierung, Datenbank, Speicher und Funktionen als Tools bereit, die KI-Codierungsagenten direkt aufrufen können, während sie Ihre App erstellen.
PostgreSQL mit Auto-API
Integriertes PostgREST verwandelt Ihr Schema sofort in eine versionierte REST-API mit Zeilenebenensicherheit, sodass Sie Endpunkte bereitstellen können, ohne Boilerplate-Code schreiben zu müssen.
Integrierte Authentifizierung
E-Mail- und Passwort-Authentifizierung sowie OAuth-Anbieter (Google, GitHub, Discord und mehr) können mit einem einzigen SDK-Aufruf in Ihren Client integriert werden.
Edge-Funktionen auf Deno
Schreiben Sie serverlose TypeScript-Funktionen, die auf einer sandboxed Deno-Laufzeitumgebung mit direktem Zugriff auf die Datenbank und die Speicherschicht laufen.
S3-kompatibler Speicher
Dateien hochladen, bereitstellen und deren Berechtigungen verwalten über eine S3-kompatible Speicherschicht, die lokal auf der Festplatte oder mit jedem S3-Bucket funktioniert.
Einheitliches Modell-Gateway
OpenAI-kompatibles Gateway ermöglicht Ihrer App, mehrere LLM-Anbieter über eine einzige API-Schnittstelle aufzurufen, wobei Nutzungsverfolgung und Schlüsselrotation zentral verwaltet werden.
Warum Sie InsForge auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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