Listmonk mit 1 Klick bereitstellen.
Leistungsstarker, selbst gehosteter Newsletter- und Mailinglisten-Manager, konzipiert fÃ¼r Millionen von Abonnenten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Listmonk erstellen kÃ¶nnen
Listmonk ist eine schnelle Open-Source-Newsletter- und Mailinglisten-Plattform, die mit Go fÃ¼r maximale Effizienz entwickelt wurde. Sie verwaltet Millionen von Abonnenten mit minimalem Ressourcenverbrauch, unterstÃ¼tzt erweiterte Segmentierung, Personalisierung und Kampagnenanalyse und funktioniert mit jedem SMTP-Anbieter. Die Ã¼bersichtliche Admin-OberflÃ¤che macht die Verwaltung von Listen und den Versand von Kampagnen unkompliziert, ohne den Ballast von Enterprise-Marketing-Tools.
Das Selbst-Hosting von Listmonk eliminiert SaaS-GebÃ¼hren pro E-Mail oder pro Abonnent, hÃ¤lt Ihre Abonnentendaten vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur und ermÃ¶glicht es Ihnen, Versandraten und SMTP-Anbieter genau so zu konfigurieren, wie es Ihr Workflow erfordert â€“ ohne PlattformbeschrÃ¤nkungen oder Anbieterbindung.
Wichtige Funktionen von Listmonk
Abonnentensegmentierung
Erstellen Sie zielgerichtete Kampagnen, indem Sie Abonnenten mit benutzerdefinierten Attributen und dynamischen, abfragebasierten Listen segmentieren.
Kampagnenanalyse
Verfolgen Sie Ã–ffnungsraten, Klickraten, Bounces und Abmeldungen mit detaillierten Berichten pro Kampagne.
Mehrere SMTP-Provider
Verbinden Sie jeden SMTP-Anbieter mit Failover und anbieterspezifischer Ratenbegrenzung, um die Zustellbarkeit zu maximieren.
Vorlagensystem
Erstellen Sie wiederverwendbare HTML- und Nur-Text-E-Mail-Vorlagen mit Variablensubstitution fÃ¼r personalisierte Kampagnen.
REST API
Verwalten Sie Abonnenten, Listen und Kampagnen programmatisch Ã¼ber eine umfassende REST-API.
Datenschutz und GDPR-Tools
Integrierte Abmeldungsverwaltung, Bounce-Behandlung und Datenexport-Tools zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Warum Sie Listmonk auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.