Listmonk ist eine schnelle Open-Source-Newsletter- und Mailinglisten-Plattform, die mit Go fÃ¼r maximale Effizienz entwickelt wurde. Sie verwaltet Millionen von Abonnenten mit minimalem Ressourcenverbrauch, unterstÃ¼tzt erweiterte Segmentierung, Personalisierung und Kampagnenanalyse und funktioniert mit jedem SMTP-Anbieter. Die Ã¼bersichtliche Admin-OberflÃ¤che macht die Verwaltung von Listen und den Versand von Kampagnen unkompliziert, ohne den Ballast von Enterprise-Marketing-Tools.

Das Selbst-Hosting von Listmonk eliminiert SaaS-GebÃ¼hren pro E-Mail oder pro Abonnent, hÃ¤lt Ihre Abonnentendaten vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur und ermÃ¶glicht es Ihnen, Versandraten und SMTP-Anbieter genau so zu konfigurieren, wie es Ihr Workflow erfordert â€“ ohne PlattformbeschrÃ¤nkungen oder Anbieterbindung.