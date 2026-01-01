Open Journal Systems mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für das Management und die Publikation wissenschaftlicher Zeitschriften, der Tausende von Zeitschriften weltweit vertrauen.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Open Journal Systems
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Open Journal Systems erstellen können
Open Journal Systems (OJS) ist eine kostenlose Open-Source-Plattform, die vom Public Knowledge Project (PKP) entwickelt wurde, zur Verwaltung des gesamten Workflows einer wissenschaftlichen Zeitschrift – von der Einreichung und Begutachtung über die Redaktion, Produktion und Online-Veröffentlichung. Es ist das weltweit am häufigsten genutzte Open-Access-Journal-Managementsystem, das Zehntausende von Zeitschriften an Universitäten, Forschungseinrichtungen und unabhängigen Verlagen weltweit betreibt.
Das Selbst-Hosting von OJS auf Ihrem eigenen VPS verschafft Ihrer Zeitschrift vollständige Unabhängigkeit von kommerziellen Verlagsplattformen, ohne Gebühren pro Artikel, ohne Abonnementkosten und mit vollständigem Eigentum an Ihren Einreichungsdaten und Ihrem Publikationsarchiv. Die Plattform unterstützt Multi-Journal-Bereitstellungen und ist somit für Institutionen geeignet, die mehrere Titel von einer Installation aus betreiben.
Wichtige Funktionen von Open Journal Systems
Vollständiger Einreichungsworkflow
Verwalten Sie den gesamten redaktionellen Lebenszyklus von der Autoreneinreichung über die Peer-Review, das Lektorat, das Layout und die endgültige Veröffentlichung auf einer Plattform.
Peer-Review-Management
Gutachter zuweisen, Gutachtenfristen verfolgen, Erinnerungen senden und Gutachterentscheidungen über ein strukturiertes Redaktions-Dashboard einholen.
Open-Access-Publizieren
Artikel unter Open-Access-Lizenzen veröffentlichen, mit DOI-Integration, ORCID-Unterstützung und indexierten Metadaten zur besseren Auffindbarkeit.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie OJS mit Plugins für Statistiken, Nutzungsmetriken, Abonnementverwaltung, Zahlungsgateways und Integrationen von Drittanbieterdiensten.
Mehrsprachige Unterstützung
OJS wird mit Übersetzungen für Dutzende von Sprachen geliefert und unterstützt zweisprachige oder mehrsprachige Journal-Oberflächen und Inhalte.
Warum Sie Open Journal Systems auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.