Open Journal Systems (OJS) ist eine kostenlose Open-Source-Plattform, die vom Public Knowledge Project (PKP) entwickelt wurde, zur Verwaltung des gesamten Workflows einer wissenschaftlichen Zeitschrift – von der Einreichung und Begutachtung über die Redaktion, Produktion und Online-Veröffentlichung. Es ist das weltweit am häufigsten genutzte Open-Access-Journal-Managementsystem, das Zehntausende von Zeitschriften an Universitäten, Forschungseinrichtungen und unabhängigen Verlagen weltweit betreibt.

Das Selbst-Hosting von OJS auf Ihrem eigenen VPS verschafft Ihrer Zeitschrift vollständige Unabhängigkeit von kommerziellen Verlagsplattformen, ohne Gebühren pro Artikel, ohne Abonnementkosten und mit vollständigem Eigentum an Ihren Einreichungsdaten und Ihrem Publikationsarchiv. Die Plattform unterstützt Multi-Journal-Bereitstellungen und ist somit für Institutionen geeignet, die mehrere Titel von einer Installation aus betreiben.