Baserow mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source No-Code-Datenbank und Airtable-Alternative zum Erstellen von kollaborativen Tabellenkalkulationen, Workflows und internen Tools.
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Was Sie mit Baserow erstellen können
Baserow ist eine quelloffene No-Code-Plattform, die Teams ermöglicht, kollaborative Datenbanken, interne Tools und automatisierte Workflows über eine vertraute Tabellenkalkulations-Oberfläche zu erstellen — ohne SQL, ohne Infrastruktur-Einrichtung und ohne Preisgestaltung pro Datensatz. Tabellen, umfangreiche Feldtypen, Ansichten, Formulare und eine REST-API machen es zu einer praktischen Airtable-Alternative für Produkt-, Betriebs-, Marketing- und Engineering-Teams.
Das Selbst-Hosting von Baserow auf Ihrem eigenen VPS hält Kundendatensätze, Projektverfolgungstools, CRM-Daten und Formularantworten innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt in der Datenbank eines SaaS-Anbieters. Sie kontrollieren Speicherlimits, Aufbewahrung, Integrationen und Zugriff — und Sie vermeiden Gebühren pro Benutzer, die mit der Teamgröße skalieren, wenn Ihre Nutzung wächst.
Wichtige Funktionen von Baserow
Tabellenkalkulations-UI
Bearbeiten Sie Daten über eine vertraute Rasteroberfläche mit Sortierung, Filterung, Gruppierung und Inline-Zellenbearbeitung, die sich wie Excel oder Google Sheets anfühlt.
Erweiterte Feldtypen
Kombinieren Sie Text, Zahlen, Daten, Einzel- und Mehrfachauswahl, Formeln, Dateianhänge, Verknüpfungen zwischen Tabellen und Nachschlagefelder in einem Schema.
Mehrere Ansichten
Visualisieren Sie dieselbe Tabelle als Raster, Kanban-Board, Kalender, Galerie oder Formular, um verschiedene Team-Workflows zu unterstützen, ohne Daten zu duplizieren.
Formulare und Freigabe
Veröffentlichen Sie öffentliche Formulare, die direkt in Ihre Tabellen schreiben, und teilen Sie schreibgeschützte oder bearbeitbare Ansichten mit Mitarbeitern außerhalb Ihres Arbeitsbereichs.
REST API und Webhooks
Jede Tabelle bietet eine typisierte REST-API und Webhook-Trigger, die Ihnen die Integration von Baserow mit benutzerdefinierten Anwendungen, Automatisierungen und BI-Tools ermöglichen.
Warum Sie Baserow auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.