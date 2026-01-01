Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Planka
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Planka erstellen kÃ¶nnen
Planka ist eine kostenlose Open-Source-Kanban-Board-Anwendung, die fÃ¼r Arbeitsgruppen entwickelt wurde, die eine einfache, selbst gehostete Alternative zu Trello benÃ¶tigen. Mit Echtzeit-Updates, Drag-and-Drop-Kartenverwaltung und einer Ã¼bersichtlichen OberflÃ¤che hilft Planka Teams, Projekte zu organisieren, Aufgaben zu verfolgen und zusammenzuarbeiten, ohne auf proprietÃ¤re SaaS-Plattformen angewiesen zu sein oder Pro-Benutzer-AbonnementgebÃ¼hren zu zahlen.
Das Selbst-Hosting von Planka auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt alle Projektdaten, AnhÃ¤nge und Teamkommunikationen unter Ihrer Kontrolle. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung und Traefik-Integration fÃ¼r sicheren HTTPS-Zugriff. Ein Administratorkonto wird automatisch beim ersten Start mit den Zugangsdaten erstellt, die Sie wÃ¤hrend der Bereitstellung konfigurieren.
Wichtige Funktionen von Planka
Echtzeit-Kanban-Boards
Ã„nderungen erscheinen sofort fÃ¼r alle Teammitglieder, mit Live-Updates, die Ã¼ber WebSocket-Verbindungen bereitgestellt werden.
Drag-and-drop cards
Verschieben Sie Aufgaben zwischen Listen und ordnen Sie PrioritÃ¤ten neu an â€“ mit intuitiven Drag-and-Drop-Interaktionen.
File attachments
Dateien und Bilder direkt an Karten anhÃ¤ngen, um Projektressourcen neben den Aufgaben organisiert zu halten.
Aufgabenkommentare
Besprechen Sie Aufgaben mit Teammitgliedern Ã¼ber Kartenkommentare mit Echtzeit-Benachrichtigungen.
Labels and due dates
Karten mit farbigen Etiketten kategorisieren und FÃ¤lligkeitsdaten festlegen, um Fristen projektÃ¼bergreifend zu verfolgen.
Multi-Projekt-Boards
Organisieren Sie die Arbeit Ã¼ber mehrere Projekte hinweg mit separaten Boards, jedes mit eigenen Listen und Mitgliedern.
Warum Sie Planka auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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