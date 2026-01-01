SerpBear ist ein selbst gehosteter Open-Source-SEO-Rank-Tracker, der überwacht, wie Ihre Domains für ausgewählte Keywords auf Google, Bing, Yahoo, Yandex und DuckDuckGo ranken. Er ruft täglich SERP-Positionen ab, visualisiert die Ranking-Historie und zeigt Bewegungen auf, damit Sie auf Algorithmusänderungen, Content-Updates und Konkurrenzaktivitäten reagieren können, ohne Pro-Keyword-Gebühren an einen SaaS-Rank-Tracking-Dienst zahlen zu müssen.

Wenn Sie SerpBear auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, erhalten Sie unbegrenzte Domains und Keywords, eine optionale Google Search Console-Integration für Impressionen und Klicks sowie E-Mail- oder Webhook-Benachrichtigungen, wenn sich die Rankings ändern. Die Daten verbleiben in Ihrer Infrastruktur, sodass historische Ranking-Archive Ihnen erhalten bleiben, anstatt zu verschwinden, wenn ein SaaS-Abonnement abläuft.