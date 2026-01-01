SerpBear als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Suchmaschinen-Ranking-Tracker zur Überwachung von Keyword-Positionen für Google, Bing und andere Suchmaschinen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SerpBear erstellen können
SerpBear ist ein selbst gehosteter Open-Source-SEO-Rank-Tracker, der überwacht, wie Ihre Domains für ausgewählte Keywords auf Google, Bing, Yahoo, Yandex und DuckDuckGo ranken. Er ruft täglich SERP-Positionen ab, visualisiert die Ranking-Historie und zeigt Bewegungen auf, damit Sie auf Algorithmusänderungen, Content-Updates und Konkurrenzaktivitäten reagieren können, ohne Pro-Keyword-Gebühren an einen SaaS-Rank-Tracking-Dienst zahlen zu müssen.
Wenn Sie SerpBear auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, erhalten Sie unbegrenzte Domains und Keywords, eine optionale Google Search Console-Integration für Impressionen und Klicks sowie E-Mail- oder Webhook-Benachrichtigungen, wenn sich die Rankings ändern. Die Daten verbleiben in Ihrer Infrastruktur, sodass historische Ranking-Archive Ihnen erhalten bleiben, anstatt zu verschwinden, wenn ein SaaS-Abonnement abläuft.
Wichtige Funktionen von SerpBear
Multi-Engine-Tracking
Verfolgen Sie die Keyword-Positionen über Google, Bing, Yahoo, Yandex und DuckDuckGo – alles von einem zentralen Dashboard aus, mit Keyword-spezifischen Verlaufscharts.
Search Console-Integration
Optionale Google Search Console-Verbindung fügt Impressionen, Klickraten und Entdeckungsdaten zu jedem verfolgten Keyword hinzu.
Mobile- und Desktop-SERPs
Verwenden Sie separate Tracker für mobile und Desktop-SERPs, um gerätespezifische Ranking-Unterschiede zu erfassen, die den realen Traffic beeinflussen.
Länder- und Städte-Targeting
Konfigurieren Sie jedes Schlüsselwort mit Zielland, Sprache und Stadt, um lokalisierte Suchergebnisse widerzuspiegeln, anstatt einer einzigen globalen Ansicht.
Benachrichtigungen und Exporte
E-Mail- und Webhook-Benachrichtigungen werden bei Ranglistenänderungen ausgelöst, und CSV-Exporte speisen externe Dashboards oder Kundenberichte ohne manuelles Kopieren und Einfügen.
Unbegrenzt Keywords
Keine Preisgestaltung pro Keyword – verfolgen Sie so viele Domains und Keywords, wie Ihre VPS-Ressourcen zulassen, ohne dass sich Ihre Abonnementstufen erhöhen.
Warum Sie SerpBear auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.