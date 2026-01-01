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Selbst gehosteter Datenlogger für Ihren Tesla, der jede Fahrt, jeden Ladevorgang und jede Fahrtstatistik mit wunderschönen Grafana-Dashboards aufzeichnet.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit TeslaMate erstellen können

TeslaMate ist ein Open-Source-Datenlogger für Tesla-Besitzer, der sich mit der Tesla API verbindet, kontinuierlich die Telemetriedaten Ihres Autos abfragt und jede Fahrt, jeden Ladevorgang, jedes Software-Update und jedes Standereignis in einer PostgreSQL-Datenbank speichert. Aufgebaut um eine übersichtliche Phoenix-Web-App und eine dedizierte Grafana-Instanz mit zwei Dutzend vorgefertigten Dashboards, bietet es Ihnen historische Einblicke in Effizienz, Batterieverschlechterung, Ladekosten und Fahrgewohnheiten, die die Tesla-App nicht offenlegt.

Wenn Sie TeslaMate auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben alle Fahrdaten privat – kein Drittanbieter-Analysedienst erfasst Ihre Fahrtorte, Ladehistorie oder Aufwachmuster. Der gebündelte PostgreSQL, Grafana und MQTT-Broker laufen vollständig auf Ihrem VPS, und Sie melden sich einmalig mit Ihrem Tesla-Konto bei TeslaMate an, um mit der Datenerfassung zu beginnen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von TeslaMate

Fahrten- und Ladeprotokollierung

Kontinuierliche Abfragen erfassen jede Fahrt, jeden Ladevorgang, jedes Software-Update und jeden Parkvorgang mit präzisen Start- und Endzeitstempeln und Standorten.

Vorgefertigte Grafana-Dashboards

Zwei Dutzend Dashboards visualisieren Effizienz, Reichweite, Ladekosten, Reifenverschleiß und Batterieverschlechterung standardmäßig – keine Grafana-Einrichtung erforderlich.

Reise- und Adressauflösung

Reverse-Geocodierung wandelt rohe GPS-Koordinaten in benannte Adressen um, sodass der Reiseverlauf Ihnen tatsächliche Ortsnamen anzeigt, anstatt Koordinaten.

Akkuzustandsüberwachung

Diagramme zur langfristigen Batteriedegradation und der prognostizierte Kapazitätsverlust helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen bezüglich Ersatz oder Garantieansprüchen zu treffen.

Ladekostenberichte

Tarife pro Standort konfigurieren, um die genauen Ladekosten pro Sitzung, monatliche Rechnungsschätzungen und Einsparungen im Vergleich zu Benzin zu berechnen.

MQTT-Integration

Der Live-Fahrzeugstatus, der über MQTT veröffentlicht wird, integriert sich in Home Assistant, openHAB oder jede Heimautomatisierungsplattform, die MQTT unterstützt.

Warum Sie TeslaMate auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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