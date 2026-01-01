Apache Zeppelin mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Web-basiertes Notizbuch für interaktive Datenanalyse mit Spark, SQL, Scala, Python und R in einem kollaborativen Arbeitsbereich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apache Zeppelin erstellen können
Apache Zeppelin ist ein Open-Source-Web-Notebook, das für umfangreiche, interaktive Datenanalysen auf Engines wie Apache Spark, Flink und Hive entwickelt wurde. Im Gegensatz zu einsprachigen Notebooks verwendet Zeppelin eine steckbare Interpreter-Architektur, die es einer einzelnen Notiz ermöglicht, Scala-, SQL-, Python-, R- und Shell-Absätze mit gemeinsamen Daten zu mischen, wobei Ergebnisse über ein integriertes Tabellenformat zwischen den Sprachen ausgetauscht werden.
Das Selbst-Hosting von Zeppelin auf einem VPS hält Notebooks, Dataset-Verbindungen und Interpreter-Anmeldeinformationen in Ihrer eigenen Umgebung, eliminiert die nutzerbasierte Preisgestaltung von verwalteten Notebook-Diensten und gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Spark-Konfiguration, den JVM-Speicher und das Abhängigkeitsmanagement.
Wichtige Funktionen von Apache Zeppelin
Mehrsprachige Absätze
Mischen Sie Scala, SQL, Python, R, Markdown und Shell in einer einzigen Notiz mithilfe von Zeppelin-Interpretern, wobei die Ergebnisse zwischen den Sprachen geteilt werden.
Nativ Spark-Integration
Verbinden Sie sich direkt mit Apache Spark für verteilte Datenverarbeitung, maschinelles Lernen und Streaming-Workloads ohne manuellen Aufwand.
Integrierte Visualisierungen
Verwandeln Sie jedes SQL- oder DataFrame-Ergebnis in Balken-, Linien-, Kreis-, Streu- oder Pivot-Diagramme, ohne jeglichen Plotting-Code und mit dynamischen Formulareingaben.
Interpreter-Ökosystem
Abfragen von JDBC-Datenbanken, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch und vielen anderen Systemen über steckbare Interpreter, die pro Notiz konfiguriert werden können.
Kollaborative Notizbücher
Teilen Sie Live-Notizen per URL, betten Sie sie in Dashboards ein und planen Sie sie mit dem integrierten Cron-Runner für die automatisierte Berichterstattung.
Warum Sie Apache Zeppelin auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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