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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Apache Zeppelin erstellen können

Apache Zeppelin ist ein Open-Source-Web-Notebook, das für umfangreiche, interaktive Datenanalysen auf Engines wie Apache Spark, Flink und Hive entwickelt wurde. Im Gegensatz zu einsprachigen Notebooks verwendet Zeppelin eine steckbare Interpreter-Architektur, die es einer einzelnen Notiz ermöglicht, Scala-, SQL-, Python-, R- und Shell-Absätze mit gemeinsamen Daten zu mischen, wobei Ergebnisse über ein integriertes Tabellenformat zwischen den Sprachen ausgetauscht werden.

Das Selbst-Hosting von Zeppelin auf einem VPS hält Notebooks, Dataset-Verbindungen und Interpreter-Anmeldeinformationen in Ihrer eigenen Umgebung, eliminiert die nutzerbasierte Preisgestaltung von verwalteten Notebook-Diensten und gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Spark-Konfiguration, den JVM-Speicher und das Abhängigkeitsmanagement.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Apache Zeppelin

Mehrsprachige Absätze

Mischen Sie Scala, SQL, Python, R, Markdown und Shell in einer einzigen Notiz mithilfe von Zeppelin-Interpretern, wobei die Ergebnisse zwischen den Sprachen geteilt werden.

Nativ Spark-Integration

Verbinden Sie sich direkt mit Apache Spark für verteilte Datenverarbeitung, maschinelles Lernen und Streaming-Workloads ohne manuellen Aufwand.

Integrierte Visualisierungen

Verwandeln Sie jedes SQL- oder DataFrame-Ergebnis in Balken-, Linien-, Kreis-, Streu- oder Pivot-Diagramme, ohne jeglichen Plotting-Code und mit dynamischen Formulareingaben.

Interpreter-Ökosystem

Abfragen von JDBC-Datenbanken, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch und vielen anderen Systemen über steckbare Interpreter, die pro Notiz konfiguriert werden können.

Kollaborative Notizbücher

Teilen Sie Live-Notizen per URL, betten Sie sie in Dashboards ein und planen Sie sie mit dem integrierten Cron-Runner für die automatisierte Berichterstattung.

Warum Sie Apache Zeppelin auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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