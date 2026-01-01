Shaarli ist ein persÃ¶nlicher, minimalistischer Lesezeichendienst, der als selbstgehosteter Ersatz fÃ¼r das ursprÃ¼ngliche del.icio.us konzipiert wurde. Es speichert jedes Lesezeichen in einer einzigen flachen PHP-Datei â€“ kein Datenbankserver, keine Migrationen, keine Schema-Upgrades â€“ und rendert einen Ã¼bersichtlichen, umgekehrt chronologischen Feed aus Links, Notizen und Microblog-Ã¤hnlichen Updates, die Sie Ã¶ffentlich, privat oder pro Element gemischt halten kÃ¶nnen.

Das Selbst-Hosting von Shaarli auf Ihrem VPS bietet Ihnen ein privates Link-Archiv unter Ihrer eigenen Domain, einen RSS/Atom-Feed Ihrer Freigaben, ein Markdown-freundliches Notizsystem und ein Bookmarklet plus mobile API, die jeden Browser oder jede App in ein Ein-Klick-Speicherziel verwandeln. Der gesamte Stack ist ein einzelner PHP-Container, der von einer JSON-Datei unterstÃ¼tzt wird â€“ Backups sind eine einzelne Dateikopie.