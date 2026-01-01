Lemmy mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Föderierter Link-Aggregator und Diskussionsplattform, die es Gemeinschaften ermöglicht, unabhängige Foren zu betreiben, welche im ActivityPub Fediverse miteinander vernetzt sind.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Lemmy erstellen können
Lemmy ist ein kostenloser, quelloffener, föderierter Link-Aggregator und eine Diskussionsplattform – stellen Sie sich Reddit vor, aber jeder Server wird unabhängig von seiner Community betrieben, und alle Server sind über das ActivityPub-Protokoll miteinander verbunden, sodass Benutzer Communities im gesamten Fediverse abonnieren können. In Rust für geringen Ressourcenverbrauch und hohe Parallelität entwickelt, bietet Lemmy verschachtelte Kommentare, ein abstimmungsbasiertes Ranking, benutzerdefinierte Community-Moderation, mehrere Sortieralgorithmen und eine ausgefeilte Web-Benutzeroberfläche.
Das Selbst-Hosting von Lemmy auf Ihrem VPS ermöglicht es Community-Organisatoren, Hobbygruppen und Nischeninteressen, ihr eigenes Forum ohne werbefinanzierte Einnahmemodelle, algorithmische Feed-Manipulation oder Datenerfassung von einer zentralen Plattform zu betreiben. Das gebündelte PostgreSQL und das pict-rs Image-Hosting halten alles innerhalb Ihrer Infrastruktur.
Wichtige Funktionen von Lemmy
Föderierte Gemeinschaften
Nutzer auf jeder Lemmy-Instanz können Communitys auf Ihrem Server abonnieren, und Ihre Nutzer können Communitys überall im Fediverse abonnieren.
Thread-Kommentare und Abstimmung
Bekannte, Reddit-ähnliche Thread-Diskussionen mit Up- und Downvoting, mehreren Sortieralgorithmen (hot, top, new, controversial) und unendlicher Verschachtelungstiefe.
Community-spezifische Moderation
Jede Community verfügt über eigene Moderatoren mit detaillierten Berechtigungen, benutzerdefinierten Regeln und einem dedizierten Moderationsprotokoll für Transparenz.
Integriertes Bildhosting
Der gebündelte pict-rs-Server ermöglicht es Benutzern, Bilder und Videos direkt auf Ihre Instanz hochzuladen, ohne externe CDNs oder Drittanbieterdienste.
Anti-Spam-Funktionen
CAPTCHA bei der Registrierung, Ratenbegrenzung, instanzweite Zulassungs- und Sperrlisten sowie konfigurierbare Registrierungsanwendungen halten Spam und Missbrauch überschaubar.
Mobile Apps
Mehrere iOS- und Android-Apps verbinden sich mit jeder Lemmy-Instanz, sodass Nutzer von jedem bevorzugten mobilen Client aus Inhalte durchsuchen und posten können.
Warum Sie Lemmy auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.