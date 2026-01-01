Casibase ist eine Open-Source-Wissensmanagement- und KI-Chatbot-Plattform, die es Organisationen ermöglicht, domänenspezifische Assistenten zu erstellen, die auf echten Unternehmensdaten basieren. Sie kombiniert Embedding-basierte Dokumentenerfassung mit Unterstützung für mehrere große Sprachmodelle – darunter ChatGPT, Claude, Llama 3 und DeepSeek –, sodass Teams ihre eigene Wissensdatenbank über eine natürliche Sprach-Chat-Oberfläche abfragen können, ohne Rohdokumente an Drittanbieterdienste senden zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Casibase auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Dokumente, den Konversationsverlauf und Modell-API-Schlüssel vollständig auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Der Stack wird mit MySQL für die Persistenz geliefert und integriert sich mit Casdoor für eine Authentifizierung auf Unternehmensniveau, einschließlich GitHub, Google und benutzerdefinierten OAuth-Anbietern.