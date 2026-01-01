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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Casibase erstellen können

Casibase ist eine Open-Source-Wissensmanagement- und KI-Chatbot-Plattform, die es Organisationen ermöglicht, domänenspezifische Assistenten zu erstellen, die auf echten Unternehmensdaten basieren. Sie kombiniert Embedding-basierte Dokumentenerfassung mit Unterstützung für mehrere große Sprachmodelle – darunter ChatGPT, Claude, Llama 3 und DeepSeek –, sodass Teams ihre eigene Wissensdatenbank über eine natürliche Sprach-Chat-Oberfläche abfragen können, ohne Rohdokumente an Drittanbieterdienste senden zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Casibase auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Dokumente, den Konversationsverlauf und Modell-API-Schlüssel vollständig auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Der Stack wird mit MySQL für die Persistenz geliefert und integriert sich mit Casdoor für eine Authentifizierung auf Unternehmensniveau, einschließlich GitHub, Google und benutzerdefinierten OAuth-Anbietern.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Casibase

Multi-Modell-LLM-Unterstützung

Verbinden Sie sich mit ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 und HuggingFace Modellen, damit Sie Anbieter wechseln oder vergleichen können, ohne Ihre Wissensdatenbank neu einspeisen zu müssen.

Einbettungsbasiertes Retrieval

Dokumente werden bei der Aufnahme in Blöcke zerlegt und eingebettet, wodurch eine semantische Suche ermöglicht wird, die kontextuell relevante Passagen anstelle von Keyword-Übereinstimmungen liefert.

Enterprise-Authentifizierung

Die Casdoor-Integration bietet Single Sign-On mit GitHub, Google und Unternehmens-OAuth-Anbietern, mit feingranularen Berechtigungssteuerungen für verschiedene Wissensspeicher.

Mehrsprachige Oberfläche

Die Web-UI bietet Unterstützung für 12 Sprachen und ist somit für weltweit verteilte Teams ohne zusätzliche Lokalisierungsarbeit zugänglich.

Fernzugriff auf Anlagen

Die integrierte Unterstützung für RDP-, VNC- und SSH-Protokolle ermöglicht es Ihnen, Remote-Infrastruktur als Wissensressourcen neben Dokumenten und dem Chatverlauf anzuhängen.

Warum Sie Casibase auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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