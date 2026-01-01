evcc mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Solar-gesteuerter EV-Laderegler und Heimenergie-Manager für Hunderte von Wallboxen, Wechselrichtern und Fahrzeugen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit evcc erstellen können
evcc ist ein Open-Source-EV-Laderegler und Heimenergieverwaltungssystem, das das Laden Ihres Elektrofahrzeugs mit selbst erzeugter Solarenergie anstelle von Netzstrom priorisiert. Es verbindet sich mit Hunderten von Wallboxen, Solarwechselrichtern, Batteriespeichersystemen, Smart Metern und Fahrzeug-APIs, um das Laden basierend auf dem aktuellen PV-Überschuss, dynamischen Stromtarifen und dem Batterieladezustand zu koordinieren.
Das Selbst-Hosting von evcc auf Ihrem eigenen VPS hält Gerätezugangsdaten, Ladehistorie und Automatisierungslogik vollständig unter Ihrer Kontrolle, beseitigt jegliche Abhängigkeit von Cloud-Diensten von Anbietern und stellt sicher, dass Ihre Ladestrategien zuverlässig weiterlaufen, wann immer die Sonne scheint.
Wichtige Funktionen von evcc
Solarüberschussladen
Lädt Ihr Elektrofahrzeug mit überschüssiger Photovoltaikenergie in Echtzeit, maximiert den Eigenverbrauch und minimiert den Netzbezug.
Dynamische Tarifunterstützung
Plant das Laden während der günstigsten Stunden dynamischer Stromtarife wie Tibber, aWATTar und Octopus.
Hunderte von Geräten
Integriert sich mit Ladegeräten, Zählern, Wechselrichtern und Fahrzeugen von ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei und vielen mehr.
Browser-basierte Einrichtung
Konfigurieren Sie Wallboxen, Fahrzeuge, Zähler und Ladepunkte über eine geführte Weboberfläche, ohne YAML-Dateien manuell zu bearbeiten.
Heimbatterie erkannt
Koordiniert das Laden von Elektrofahrzeugen mit dem Ladezustand der Heimbatterie, damit Ihre Hausbatterie nicht entladen wird, um das Auto mit Strom zu versorgen.
REST- und MQTT-APIs
Stellt eine vollständige REST- und MQTT-API für Home Assistant, openHAB, Node-RED und benutzerdefinierte Automatisierungen bereit.
Warum Sie evcc auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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