evcc ist ein Open-Source-EV-Laderegler und Heimenergieverwaltungssystem, das das Laden Ihres Elektrofahrzeugs mit selbst erzeugter Solarenergie anstelle von Netzstrom priorisiert. Es verbindet sich mit Hunderten von Wallboxen, Solarwechselrichtern, Batteriespeichersystemen, Smart Metern und Fahrzeug-APIs, um das Laden basierend auf dem aktuellen PV-Überschuss, dynamischen Stromtarifen und dem Batterieladezustand zu koordinieren.

Das Selbst-Hosting von evcc auf Ihrem eigenen VPS hält Gerätezugangsdaten, Ladehistorie und Automatisierungslogik vollständig unter Ihrer Kontrolle, beseitigt jegliche Abhängigkeit von Cloud-Diensten von Anbietern und stellt sicher, dass Ihre Ladestrategien zuverlässig weiterlaufen, wann immer die Sonne scheint.