Wingfit mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistische Open-Source-Fitness-App zum Protokollieren von Trainingseinheiten, Verfolgen von Übungen und zur privaten Überwachung des persönlichen Fortschritts.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Wingfit erstellen können
Wingfit ist eine minimalistische, selbst gehostete Fitness-Tracking-Anwendung, die sich auf Einfachheit und Datenschutz konzentriert. Sie bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche zum Protokollieren von Workouts, Verfolgen von Übungssätzen und Wiederholungen sowie zur Überwachung des persönlichen Fitnessfortschritts im Laufe der Zeit – ganz ohne Werbung, Abonnements oder Datenweitergabe an Drittanbieterdienste.
Das Selbst-Hosten von Wingfit auf einem VPS hält all Ihre Fitnessdaten vollständig privat auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Die schlanke Einzel-Service-Bereitstellung benötigt keine externe Datenbank, was die Einrichtung schnell und die Wartung minimal macht, während Sie ein permanentes Fitness-Protokoll erhalten, das von jedem Browser aus zugänglich ist.
Wichtige Funktionen von Wingfit
Trainingstagebuch
Protokollieren Sie einzelne Übungen mit Sätzen, Wiederholungen und Gewichten, um eine vollständige Aufzeichnung jeder Trainingseinheit zu erstellen.
Fortschrittsverfolgung
Überwachen Sie Kraft- und Volumentrends im Zeitverlauf, um den Fitnessfortschritt zu messen und Verbesserungspotenziale zu erkennen.
Datenschutzorientiert
Alle Fitnessdaten bleiben auf Ihrem VPS ohne Cloud-Synchronisierung durch Dritte, Analysen oder Werbung.
Schlanke Bereitstellung
Ein Einzel-Service-Container mit minimalen Ressourcenanforderungen ermöglicht es, Wingfit problemlos neben anderen Anwendungen zu betreiben.
Warum Sie Wingfit auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.