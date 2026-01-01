Wingfit ist eine minimalistische, selbst gehostete Fitness-Tracking-Anwendung, die sich auf Einfachheit und Datenschutz konzentriert. Sie bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche zum Protokollieren von Workouts, Verfolgen von Übungssätzen und Wiederholungen sowie zur Überwachung des persönlichen Fitnessfortschritts im Laufe der Zeit – ganz ohne Werbung, Abonnements oder Datenweitergabe an Drittanbieterdienste.

Das Selbst-Hosten von Wingfit auf einem VPS hält all Ihre Fitnessdaten vollständig privat auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Die schlanke Einzel-Service-Bereitstellung benötigt keine externe Datenbank, was die Einrichtung schnell und die Wartung minimal macht, während Sie ein permanentes Fitness-Protokoll erhalten, das von jedem Browser aus zugänglich ist.