PicoClaw mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Ultraleichter KI-Assistent, in Go geschrieben, mit nativer MCP-Unterstützung und über 30 LLM-Anbieter-Integrationen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PicoClaw erstellen können
PicoClaw ist ein unabhängiger Open-Source-KI-Assistent, der von Sipeed initiiert und vollständig in Go von Grund auf neu geschrieben wurde. Das Projekt wurde durch einen Self-Bootstrapping-Prozess neu aufgebaut – der KI-Agent selbst trieb die Architekturmigration und Code-Optimierung voran – wodurch ein einziges statisches Binary entstand, das in weniger als einer Sekunde startet und auf einem einzigen CPU-Kern läuft.
Entwickelt, um winzig, schnell und überall einsetzbar zu sein, führt PicoClaw die gleichen Workloads wie wesentlich schwerere Agenten-Frameworks aus, während es etwa 10 MB RAM verbraucht. Das Selbst-Hosten des Launchers auf einem VPS bietet Ihnen eine browserbasierte Konsole, persistente Konfiguration und ein langlebiges Gateway, das Ihr gewähltes LLM mit Telegram, Discord, Matrix, WeChat und jedem MCP-Server verbindet, auf den Sie es richten.
Wichtige Funktionen von PicoClaw
Extrem geringer Fußabdruck
Arbeitsspeichernutzung unter 10 MB und Startzeiten von unter einer Sekunde bedeuten, dass ein einziger VPS PicoClaw neben dem Rest Ihres Stacks ohne messbaren Overhead hosten kann.
Webkonsolenstarter
Der browserbasierte Launcher auf Port 18800 führt Sie durch die Einrichtung von Provider, Kanal und Gateway, ohne dass Sie JSON-Dateien manuell bearbeiten müssen.
Nativer MCP-Support
Die erstklassige Model Context Protocol (MCP)-Integration ermöglicht es Ihnen, jeden MCP-Server anzubinden, um die Agentenfunktionen zu erweitern, ohne benutzerdefinierte Plugins schreiben zu müssen.
30+ LLM-Anbieter
Nutzen Sie OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax und mehr über eine einzige Modelllisten-Konfiguration.
Mehrkanal-Gateway
Ein Langzeit-Gateway macht Ihren Agenten über Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat und WeCom von einer einzigen Bereitstellung aus zugänglich.
Intelligentes Modell-Routing
Regelbasiertes Routing sendet einfache Anfragen an schlanke Modelle und komplexe an Flaggschiff-Modelle, wodurch die API-Ausgaben reduziert werden, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Warum Sie PicoClaw auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.