PicoClaw ist ein unabhängiger Open-Source-KI-Assistent, der von Sipeed initiiert und vollständig in Go von Grund auf neu geschrieben wurde. Das Projekt wurde durch einen Self-Bootstrapping-Prozess neu aufgebaut – der KI-Agent selbst trieb die Architekturmigration und Code-Optimierung voran – wodurch ein einziges statisches Binary entstand, das in weniger als einer Sekunde startet und auf einem einzigen CPU-Kern läuft.

Entwickelt, um winzig, schnell und überall einsetzbar zu sein, führt PicoClaw die gleichen Workloads wie wesentlich schwerere Agenten-Frameworks aus, während es etwa 10 MB RAM verbraucht. Das Selbst-Hosten des Launchers auf einem VPS bietet Ihnen eine browserbasierte Konsole, persistente Konfiguration und ein langlebiges Gateway, das Ihr gewähltes LLM mit Telegram, Discord, Matrix, WeChat und jedem MCP-Server verbindet, auf den Sie es richten.