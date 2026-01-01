GreptimeDB ist eine in Rust entwickelte Open-Source-Observability-Datenbank, die Metriken, Logs und Traces als Wide Events in einer einzigen spaltenbasierten Engine speichert. Eine Datenbank ersetzt das typische Trio aus Prometheus, Loki und Elasticsearch, sodass Sie Signale in SQL verknÃ¼pfen und Dashboards, Warnmeldungen und KI-Agenten von einem einzigen Backend aus bereitstellen kÃ¶nnen, anstatt von drei.

Das Selbsthosten von GreptimeDB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Telemetriedaten mit hoher KardinalitÃ¤t unter Ihrer Kontrolle, ohne SaaS-Abrechnung pro Datenpunkt. Dieselbe Instanz unterstÃ¼tzt Prometheus Remote Write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL und das InfluxDB Line Protocol â€“ sodass bestehende Kollektoren und Dashboards ohne Neuschreiben angeschlossen werden kÃ¶nnen.