GreptimeDB mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source vereinheitlichte Beobachtbarkeitsdatenbank fÃ¼r Metriken, Protokolle und Ablaufverfolgungen mit SQL und PromQL auf einer einzigen Engine.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GreptimeDB erstellen kÃ¶nnen
GreptimeDB ist eine in Rust entwickelte Open-Source-Observability-Datenbank, die Metriken, Logs und Traces als Wide Events in einer einzigen spaltenbasierten Engine speichert. Eine Datenbank ersetzt das typische Trio aus Prometheus, Loki und Elasticsearch, sodass Sie Signale in SQL verknÃ¼pfen und Dashboards, Warnmeldungen und KI-Agenten von einem einzigen Backend aus bereitstellen kÃ¶nnen, anstatt von drei.
Das Selbsthosten von GreptimeDB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Telemetriedaten mit hoher KardinalitÃ¤t unter Ihrer Kontrolle, ohne SaaS-Abrechnung pro Datenpunkt. Dieselbe Instanz unterstÃ¼tzt Prometheus Remote Write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL und das InfluxDB Line Protocol â€“ sodass bestehende Kollektoren und Dashboards ohne Neuschreiben angeschlossen werden kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von GreptimeDB
Einheitliches Datenmodell
Speichern Sie Metriken, Logs und Traces als zeitgestempelte Wide Events in einer spaltenbasierten Engine und JOINen Sie Ã¼ber Signale hinweg mit einfachem SQL.
SQL und PromQL
Fragen Sie die gleichen Daten mit SQL fÃ¼r Analysen und PromQL fÃ¼r Grafana-Alarmierungsregeln ab â€” keine separate Abfrageschicht oder Ãœbersetzungsebene erforderlich.
Natives OpenTelemetry
Erfassen Sie OTLP fÃ¼r Metriken, Logs und Traces direkt, ohne Exporter-Sidecars oder anbieterspezifische SDKs zwischen Ihren Diensten und der Datenbank.
Umfassende ProtokollunterstÃ¼tzung
UnterstÃ¼tzt Prometheus-Remote-Write, InfluxDB-Line-Protocol, Loki-Push und MySQL- oder PostgreSQL-Clients auf derselben Instanz fÃ¼r Drop-in-Migrationen.
Integriertes Web-Dashboard
Tabellen erkunden, SQL- und PromQL-Abfragen ausfÃ¼hren und den Cluster-Status Ã¼ber eine integrierte Web-UI Ã¼berprÃ¼fen, ohne ein separates Frontend zu installieren.
Object Storage einsatzbereit
Konfigurieren Sie S3, GCS oder Azure Blob als primÃ¤ren Speicher mit einem lokalen Festplattencache, um die Langzeit-Speicherkosten fÃ¼r hochvolumige Telemetriedaten zu senken.
Warum Sie GreptimeDB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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