Krayin CRM ist ein kostenloses Open-Source-Kundenbeziehungsmanagement-Framework, das auf Laravel und Vue.js basiert. Es bietet Vertriebsteams eine vollstÃ¤ndige Arbeitsumgebung fÃ¼r den Kundenlebenszyklus â€“ von der Lead-Erfassung und Qualifizierung Ã¼ber die Pipeline-Verfolgung, Angebotserstellung und NachverkaufsaktivitÃ¤ten â€“ ohne pro-Benutzer-Lizenzierung oder Herstellerbindung.

Das Selbsthosten von Krayin auf Ihrem eigenen VPS bewahrt jeden Lead, Kontakt, E-Mail-Austausch und jede Umsatzkennzahl innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur und ermÃ¶glicht es Entwicklern, das CRM durch Laravel-Pakete, benutzerdefinierte Attribute und REST-APIs zu erweitern, um die Art und Weise anzupassen, wie Ihr Team tatsÃ¤chlich verkauft.