Krayin CRM mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Laravel CRM zur durchgÃ¤ngigen Verwaltung von Leads, Kontakten, Pipelines und Kundenbeziehungen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Krayin CRM
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.
Was Sie mit Krayin CRM erstellen kÃ¶nnen
Krayin CRM ist ein kostenloses Open-Source-Kundenbeziehungsmanagement-Framework, das auf Laravel und Vue.js basiert. Es bietet Vertriebsteams eine vollstÃ¤ndige Arbeitsumgebung fÃ¼r den Kundenlebenszyklus â€“ von der Lead-Erfassung und Qualifizierung Ã¼ber die Pipeline-Verfolgung, Angebotserstellung und NachverkaufsaktivitÃ¤ten â€“ ohne pro-Benutzer-Lizenzierung oder Herstellerbindung.
Das Selbsthosten von Krayin auf Ihrem eigenen VPS bewahrt jeden Lead, Kontakt, E-Mail-Austausch und jede Umsatzkennzahl innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur und ermÃ¶glicht es Entwicklern, das CRM durch Laravel-Pakete, benutzerdefinierte Attribute und REST-APIs zu erweitern, um die Art und Weise anzupassen, wie Ihr Team tatsÃ¤chlich verkauft.
Wichtige Funktionen von Krayin CRM
Visuelle Vertriebspipelines
Verschieben Sie Leads durch anpassbare Kanban-Phasen, damit Vertriebsmitarbeiter und Manager den Deal-Status immer auf einen Blick sehen.
Lead-Management
Erfassen Sie Leads aus Webformularen, weisen Sie Verantwortliche zu, bewerten Sie diese nach Quelle und wandeln Sie qualifizierte Interessenten in Konten und Angebote um.
Benutzerdefinierte Attribute
FÃ¼gen Sie maÃŸgeschneiderte Felder zu Leads, Kontakten, Organisationen und Angeboten hinzu, ohne Code zu berÃ¼hren, und passen Sie so das CRM an Ihren Vertriebsprozess an.
Angebote und Produkte
Generieren Sie gebrandete Angebote aus einem integrierten Produktkatalog mit Steuer- und Rabattregeln und verfolgen Sie diese bis zum gewonnenen Abschluss.
E-Mail und AktivitÃ¤ten
Protokollieren Sie Anrufe, Besprechungen und E-Mails fÃ¼r jeden Datensatz, mit Kalenderansichten und Nachverfolgungserinnerungen, um GeschÃ¤fte voranzutreiben.
Webformulare und APIs
VerÃ¶ffentlichen Sie einbettbare Webformulare zur Lead-Erfassung und nutzen Sie die REST-API, um Daten mit Ihrem bestehenden Marketing-Stack zu synchronisieren.
Warum Sie Krayin CRM auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Empfohlener Serverstandort:
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Lokal starten. Global wachsen
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.
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