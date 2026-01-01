Foxel ist eine Open-Source-Plattform für privaten Cloud-Speicher, die Dateien von lokalen Festplatten, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox und anderen Backends hinter einer einzigen Weboberfläche vereint. Ihr herausragendes Merkmal ist die KI-gestützte semantische Suche, mit der Sie Fotos, Videos und Dokumente anhand von Beschreibungen in natürlicher Sprache statt Dateinamen finden können.

Wenn Sie Foxel selbst hosten, bleiben Ihre persönliche Medienbibliothek, Arbeitsarchive und gemeinsam genutzte Teamdateien auf einer Infrastruktur, die Sie vollständig kontrollieren – ohne Gebühren pro Benutzer, ohne proprietäre Bindung und ohne dass Drittanbieter Ihre Daten scannen, um Embeddings zu erstellen. Rollenbasierte Zugriffskontrolle, signierte Freigabelinks und Protokollzuordnungen über die S3-API und WebDAV machen es sowohl für Einzelpersonen als auch für kleine Teams geeignet.