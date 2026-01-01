NetBird Client mit 1 Klick bereitstellen.
Auf WireGuard basierender Mesh-VPN-Client, der Ihren VPS mit einem sicheren privaten Netzwerk mit Zero-Trust-Zugriffskontrollen verbindet.
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Was Sie mit NetBird Client erstellen können
NetBird Client ist eine moderne VPN-Lösung, die WireGuard-basierte Overlay-Netzwerke zwischen Geräten ohne komplexe Serverkonfiguration erstellt. Es stellt automatisch Peer-to-Peer-Verbindungen mit Funktionen auf Unternehmensniveau her, einschließlich SSO-Integration, Multi-Faktor-Authentifizierung und detaillierten Zugriffsrichtlinien – alles verwaltet über eine zentrale Steuerungsebene ohne einen traditionellen VPN-Hub.
Wenn Sie den NetBird Client auf Ihrem VPS ausführen, verbindet dies Ihre Cloud-Infrastruktur mit Ihrem privaten NetBird-Netzwerk und ermöglicht so einen sicheren, verschlüsselten Zugriff auf Dienste und Ressourcen in Ihrer gesamten Umgebung, während sensible Workloads vollständig vom öffentlichen Internet ferngehalten und unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben.
Wichtige Funktionen von NetBird Client
WireGuard Mesh-Netzwerk
Stellt automatisch direkte Peer-to-Peer WireGuard-Tunnel zwischen Geräten her und bietet hochleistungsfähige verschlüsselte Konnektivität ohne einen zentralen VPN-Server-Engpass.
Zero-Trust-Zugriffskontrolle
Granulare Netzwerkrichtlinien legen genau fest, welche Geräte und Benutzer auf welche Ressourcen zugreifen können, und erzwingen den Least-Privilege-Zugriff in Ihrer gesamten Infrastruktur.
SSO- und MFA-Integration
Integriert sich mit beliebten Identitätsanbietern für Single Sign-On und Multi-Faktor-Authentifizierung und bringt Unternehmenssicherheit in Ihr privates Netzwerk ohne zusätzliche Tools.
Automatisch NAT-Traversal
Integrierte Hole-Punching- und Relay-Fallback-Mechanismen gewährleisten eine zuverlässige Konnektivität, selbst wenn Geräte sich hinter Firewalls oder restriktiven NATs befinden, ohne dass eine manuelle Portweiterleitung erforderlich ist.
Quantenresistente Verschlüsselung
Die optionale Rosenpass-Integration ergänzt WireGuard um einen Post-Quanten-Schlüsselaustausch und macht Ihre verschlüsselten Tunnel so zukunftssicher gegen aufkommende Bedrohungen.
Warum Sie NetBird Client auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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