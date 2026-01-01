InvoiceShelf mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehostete quelloffene Rechnungsplattform fĂĽr Freiberufler und Kleinunternehmen, ehemals bekannt als Crater.
WĂ¤hlen Sie einen VPS-Plan fĂĽr InvoiceShelf
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit InvoiceShelf erstellen kĂ¶nnen
InvoiceShelf ist eine selbst gehostete Rechnungs- und Abrechnungsplattform fĂĽr Freiberufler, Berater und kleine Unternehmen, die eine professionelle RechnungsstellungslĂ¶sung ohne monatliche SaaS-GebĂĽhren benĂ¶tigen. Es deckt den gesamten Abrechnungsworkflow ab: Kunden, Artikel, Rechnungen, KostenvoranschlĂ¤ge, Ausgaben und Zahlungen â€“ mit UnterstĂĽtzung fĂĽr mehrere WĂ¤hrungen, SteuersĂ¤tze und anpassbare PDF-Vorlagen.
Das Hosting von InvoiceShelf auf Ihrem eigenen VPS hĂ¤lt Ihre Finanzdaten und KundendatensĂ¤tze auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, privat. Mit integrierter Stripe-Zahlungsgateway-Integration und einem Kundenportal, ĂĽber das Kunden Rechnungen online einsehen und bezahlen kĂ¶nnen, erhalten Sie ein ausgefeiltes Abrechnungserlebnis ohne GebĂĽhren pro Rechnung oder Anbieterbindung.
Wichtige Funktionen von InvoiceShelf
Rechnungen und KostenvoranschlĂ¤ge
Erstellen Sie professionelle Rechnungen und Angebote mit anpassbaren Vorlagen und automatischer PDF-Generierung fĂĽr jedes Dokument.
Online-Zahlungsportal
Kunden kĂ¶nnen Rechnungen online ĂĽber ein Self-Service-Portal mit integriertem Stripe-Zahlungsgateway einsehen, herunterladen und bezahlen.
Ausgabenverfolgung
Erfassen und kategorisieren Sie GeschĂ¤ftsausgaben zusammen mit Rechnungen, um eine vollstĂ¤ndige FinanzĂĽbersicht an einem Ort zu erhalten.
MehrwĂ¤hrungsunterstĂĽtzung
Fakturieren Sie Kunden in deren lokaler WĂ¤hrung, mit konfigurierbaren Wechselkursen und WĂ¤hrungsauswahl pro Rechnung.
Steuer-Verwaltung
Definieren Sie mehrere SteuersĂ¤tze und wenden Sie diese pro Artikel oder pro Rechnung an, um die Mehrwertsteuer, GST und andere Steuerstrukturen zu verwalten.
Warum Sie InvoiceShelf auf Hostinger ausfĂĽhren sollten
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fĂĽhren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, ĂĽberwachen und stellen Sie Projekte mĂĽhelos bereit.
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fĂĽhren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, ĂĽberwachen und stellen Sie Projekte mĂĽhelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.