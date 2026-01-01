Bis zu 69 % Rabatt auf InvoiceShelf

InvoiceShelf mit 1 Klick bereitstellen.

Selbstgehostete quelloffene Rechnungsplattform fĂĽr Freiberufler und Kleinunternehmen, ehemals bekannt als Crater.

30 Tage Geld-zurĂĽck-Garantie
Automatische wĂ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wĂ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ă–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fĂĽr 1 Jahr
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NVMe-SSD-Speicher
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Rechenzentren weltweit
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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit InvoiceShelf erstellen kĂ¶nnen

InvoiceShelf ist eine selbst gehostete Rechnungs- und Abrechnungsplattform fĂĽr Freiberufler, Berater und kleine Unternehmen, die eine professionelle RechnungsstellungslĂ¶sung ohne monatliche SaaS-GebĂĽhren benĂ¶tigen. Es deckt den gesamten Abrechnungsworkflow ab: Kunden, Artikel, Rechnungen, KostenvoranschlĂ¤ge, Ausgaben und Zahlungen â€“ mit UnterstĂĽtzung fĂĽr mehrere WĂ¤hrungen, SteuersĂ¤tze und anpassbare PDF-Vorlagen.

Das Hosting von InvoiceShelf auf Ihrem eigenen VPS hĂ¤lt Ihre Finanzdaten und KundendatensĂ¤tze auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, privat. Mit integrierter Stripe-Zahlungsgateway-Integration und einem Kundenportal, ĂĽber das Kunden Rechnungen online einsehen und bezahlen kĂ¶nnen, erhalten Sie ein ausgefeiltes Abrechnungserlebnis ohne GebĂĽhren pro Rechnung oder Anbieterbindung.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Wichtige Funktionen von InvoiceShelf

Rechnungen und KostenvoranschlĂ¤ge

Erstellen Sie professionelle Rechnungen und Angebote mit anpassbaren Vorlagen und automatischer PDF-Generierung fĂĽr jedes Dokument.

Online-Zahlungsportal

Kunden kĂ¶nnen Rechnungen online ĂĽber ein Self-Service-Portal mit integriertem Stripe-Zahlungsgateway einsehen, herunterladen und bezahlen.

Ausgabenverfolgung

Erfassen und kategorisieren Sie GeschĂ¤ftsausgaben zusammen mit Rechnungen, um eine vollstĂ¤ndige FinanzĂĽbersicht an einem Ort zu erhalten.

MehrwĂ¤hrungsunterstĂĽtzung

Fakturieren Sie Kunden in deren lokaler WĂ¤hrung, mit konfigurierbaren Wechselkursen und WĂ¤hrungsauswahl pro Rechnung.

Steuer-Verwaltung

Definieren Sie mehrere SteuersĂ¤tze und wenden Sie diese pro Artikel oder pro Rechnung an, um die Mehrwertsteuer, GST und andere Steuerstrukturen zu verwalten.

Warum Sie InvoiceShelf auf Hostinger ausfĂĽhren sollten

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fĂĽhren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, ĂĽberwachen und stellen Sie Projekte mĂĽhelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

WĂ¤hlen Sie fĂĽr bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NĂ¤he Ihres Publikums. Wir verfĂĽgen ĂĽber Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SĂĽdamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GĂĽnstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlĂ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.

30 Tage Geld-zurĂĽck-Garantie

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