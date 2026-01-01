InvoiceShelf ist eine selbst gehostete Rechnungs- und Abrechnungsplattform fĂĽr Freiberufler, Berater und kleine Unternehmen, die eine professionelle RechnungsstellungslĂ¶sung ohne monatliche SaaS-GebĂĽhren benĂ¶tigen. Es deckt den gesamten Abrechnungsworkflow ab: Kunden, Artikel, Rechnungen, KostenvoranschlĂ¤ge, Ausgaben und Zahlungen â€“ mit UnterstĂĽtzung fĂĽr mehrere WĂ¤hrungen, SteuersĂ¤tze und anpassbare PDF-Vorlagen.

Das Hosting von InvoiceShelf auf Ihrem eigenen VPS hĂ¤lt Ihre Finanzdaten und KundendatensĂ¤tze auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, privat. Mit integrierter Stripe-Zahlungsgateway-Integration und einem Kundenportal, ĂĽber das Kunden Rechnungen online einsehen und bezahlen kĂ¶nnen, erhalten Sie ein ausgefeiltes Abrechnungserlebnis ohne GebĂĽhren pro Rechnung oder Anbieterbindung.