Glances ist ein umfassendes Serverüberwachungstool, das die Sichtbarkeit von top, htop, iotop und df in einer einzigen, einheitlichen Weboberfläche kombiniert. Es liefert Echtzeit-Metriken für CPU, Arbeitsspeicher, Swap, Festplatten-I/O, Netzwerk, Prozesse und laufende Docker-Container — zusammen mit konfigurierbaren Warnmeldungen, wenn Schwellenwerte überschritten werden.

Das Selbst-Hosting von Glances auf Ihrem VPS bietet Ihnen vollständige Einblicke in Ihre Serverinfrastruktur, ohne Leistungsdaten an externe Überwachungsdienste zu senden. Diese Vorlage stellt Glances mit schreibgeschütztem Docker-Socket-Zugriff und Host-PID-Namespace bereit, sodass Container- und Systemmetriken über die sichere HTTPS-Schnittstelle vollständig sichtbar sind.