Jump ist eine leichtgewichtige, selbstgehostete Startseite und ein Echtzeit-Statusmonitor, der entwickelt wurde, um alle Ihre wichtigen Links an einem Ort zu organisieren. Mit PHP entwickelt und als einzelner Docker-Container bereitgestellt, lädt es schnell, bleibt sicher und benötigt keine Datenbank oder externen Abhängigkeiten zum Betrieb. Websites können manuell über eine JSON-Datei definiert, automatisch aus laufenden Docker-Containern erkannt oder in einer Kombination aus beidem genutzt werden.

Jump unterstützt benutzerdefinierte Hintergrundbilder und Unsplash-Integration, mehrsprachige Anzeige, Tag-basierte Website-Kategorisierung, Tastatur-gesteuerte Suche mit konfigurierbaren Suchmaschinen sowie eine optionale Open Weather Map-Integration für lokale Uhrzeit und Wetter. Sein klares, responsives Design passt sich an Desktop und Mobilgeräte an, sodass Sie jeden gespeicherten Dienst mit einem einzigen Klick von jedem Gerät aus erreichen können.