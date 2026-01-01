Bis zu 69 % Rabatt auf Kiwix-serve

Kiwix-serve mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Selbst gehosteter Offline-Reader fÃ¼r Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange und Tausende von ZIM-Archiven.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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KVM 1
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Kiwix-serve erstellen kÃ¶nnen

Kiwix-serve ist der offizielle HTTP-Server des Kiwix-Projekts, der ZIM-Archive in eine schnelle, durchsuchbare, browserzugÃ¤ngliche Bibliothek verwandelt. ZIM ist ein offenes, komprimiertes Archivformat, das ganze Websites â€“ Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED Talks, MDN, Khan Academy und Hunderte andere â€“ fÃ¼r das vollstÃ¤ndige Offline-Lesen erfasst.

Das Selbst-Hosten von Kiwix-serve auf einem VPS bietet Ihnen eine permanente, stets online verfÃ¼gbare Referenzbibliothek, die nicht vom Ã¶ffentlichen Internet, der VerfÃ¼gbarkeit der Originalseite oder vorgelagerten Paywalls abhÃ¤ngt. Legen Sie ZIM-Dateien in das Datenvolumen aus der offiziellen Kiwix-Bibliothek ab, und der Server lÃ¤dt sie neu, wodurch ein einheitliches Webinterface mit Volltextsuche Ã¼ber jedes von Ihnen geladene Archiv bereitgestellt wird.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Kiwix-serve

Hot-Reload ZIM-Bibliothek

Legen Sie neue ZIM-Dateien in das Datenvolumen, und kiwix-serve erkennt sie automatisch mit dem integrierten Bibliotheksmonitor â€” keine Neustarts erforderlich.

Volltextsuche

Suchen Sie in jedem geladenen Archiv mit einem integrierten Volltextindex, einschlieÃŸlich einer AutovervollstÃ¤ndigungsfunktion fÃ¼r schnelle SuchvorgÃ¤nge in Wikipedia oder jedem anderen ZIM.

Eigene Inhalte mitbringen

WÃ¤hlen Sie ein beliebiges ZIM aus dem offiziellen Kiwix-Katalog: die vollstÃ¤ndige Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange Dumps, MDN, Khan Academy, TED und viele weitere Referenzarchive.

Optimiert fÃ¼r Offline-Lesen

ZIM-Kompression hÃ¤lt den Speicherbedarf gering und Abfragen schnell, sodass ein einzelner VPS massive Referenzarchive ohne externe AbhÃ¤ngigkeiten bereitstellen kann.

Eingebetteter OPDS-Katalog

Stellt einen OPDS-Feed Ihrer Bibliothek bereit, sodass Kiwix Mobil- und Desktop-Reader Titel direkt von Ihrem Server entdecken und herunterladen kÃ¶nnen.

Beim ersten Start initialisiert

Eine optionale ZIM-Download-URL ruft Ihr erstes Archiv automatisch zum Zeitpunkt der Bereitstellung ab, sodass der Server sofort durchsuchbar ist, sobald er online geht.

Warum Sie Kiwix-serve auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SÃ¼damerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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Anki Sync Server Enhanced

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