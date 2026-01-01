Kiwix-serve mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Offline-Reader fÃ¼r Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange und Tausende von ZIM-Archiven.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Kiwix-serve
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kiwix-serve erstellen kÃ¶nnen
Kiwix-serve ist der offizielle HTTP-Server des Kiwix-Projekts, der ZIM-Archive in eine schnelle, durchsuchbare, browserzugÃ¤ngliche Bibliothek verwandelt. ZIM ist ein offenes, komprimiertes Archivformat, das ganze Websites â€“ Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED Talks, MDN, Khan Academy und Hunderte andere â€“ fÃ¼r das vollstÃ¤ndige Offline-Lesen erfasst.
Das Selbst-Hosten von Kiwix-serve auf einem VPS bietet Ihnen eine permanente, stets online verfÃ¼gbare Referenzbibliothek, die nicht vom Ã¶ffentlichen Internet, der VerfÃ¼gbarkeit der Originalseite oder vorgelagerten Paywalls abhÃ¤ngt. Legen Sie ZIM-Dateien in das Datenvolumen aus der offiziellen Kiwix-Bibliothek ab, und der Server lÃ¤dt sie neu, wodurch ein einheitliches Webinterface mit Volltextsuche Ã¼ber jedes von Ihnen geladene Archiv bereitgestellt wird.
Wichtige Funktionen von Kiwix-serve
Hot-Reload ZIM-Bibliothek
Legen Sie neue ZIM-Dateien in das Datenvolumen, und kiwix-serve erkennt sie automatisch mit dem integrierten Bibliotheksmonitor â€” keine Neustarts erforderlich.
Volltextsuche
Suchen Sie in jedem geladenen Archiv mit einem integrierten Volltextindex, einschlieÃŸlich einer AutovervollstÃ¤ndigungsfunktion fÃ¼r schnelle SuchvorgÃ¤nge in Wikipedia oder jedem anderen ZIM.
Eigene Inhalte mitbringen
WÃ¤hlen Sie ein beliebiges ZIM aus dem offiziellen Kiwix-Katalog: die vollstÃ¤ndige Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange Dumps, MDN, Khan Academy, TED und viele weitere Referenzarchive.
Optimiert fÃ¼r Offline-Lesen
ZIM-Kompression hÃ¤lt den Speicherbedarf gering und Abfragen schnell, sodass ein einzelner VPS massive Referenzarchive ohne externe AbhÃ¤ngigkeiten bereitstellen kann.
Eingebetteter OPDS-Katalog
Stellt einen OPDS-Feed Ihrer Bibliothek bereit, sodass Kiwix Mobil- und Desktop-Reader Titel direkt von Ihrem Server entdecken und herunterladen kÃ¶nnen.
Beim ersten Start initialisiert
Eine optionale ZIM-Download-URL ruft Ihr erstes Archiv automatisch zum Zeitpunkt der Bereitstellung ab, sodass der Server sofort durchsuchbar ist, sobald er online geht.
Warum Sie Kiwix-serve auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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