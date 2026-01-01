MindsDB mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
KI-Plattform, mit der Sie Machine-Learning-Modelle aus Ihren Datenbanken mithilfe von Standard-SQL erstellen und abfragen kÃ¶nnen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MindsDB erstellen kÃ¶nnen
MindsDB ist eine Open-Source-KI-Plattform, die maschinelles Lernen direkt Ã¼ber SQL in Ihre bestehende Datenbankinfrastruktur integriert. Anstatt separate ML-Pipelines zu erstellen, kÃ¶nnen Sie prÃ¤diktive Modelle mit standardmÃ¤ÃŸiger SQL-Syntax direkt aus Ihren PostgreSQL-, MySQL- oder MongoDB-Daten erstellen, trainieren und abfragen. Sie unterstÃ¼tzt AutoML, Zeitreihenprognosen, Klassifizierungen und Integrationen mit OpenAI, Hugging Face und anderen KI-Anbietern.
Die Bereitstellung von MindsDB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Trainingsdaten und Modellartefakte innerhalb Ihrer Infrastruktur, stellt dedizierte Ressourcen fÃ¼r das Modelltraining bereit und eliminiert Kosten pro Vorhersage in der Cloud â€“ wodurch KI fÃ¼r Datenteams zu planbaren fixen Kosten zugÃ¤nglich wird.
Wichtige Funktionen von MindsDB
SQL-basiertes ML
Erstellen und Abfragen von Maschinenlernmodellen mit Standard-SQL â€“ keine Python-Frameworks oder separaten ML-Pipelines erforderlich.
AutoML-Engine
Automatisiertes Feature-Engineering und Modellauswahl reduziert das benÃ¶tigte Fachwissen, um prÃ¤zise prÃ¤diktive Modelle bereitzustellen.
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Datenbanken
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB und mehr, um Modelle direkt mit Ihren bestehenden Produktionsdaten zu trainieren.
KI-Modellintegrationen
Integrieren Sie OpenAI, Hugging Face und andere Anbieter, um GPT-gestÃ¼tzte NLP und benutzerdefinierte KI-Funktionen via SQL hinzuzufÃ¼gen.
Zeitreihenprognose
Erstellen Sie Bedarfsprognosen, Anomalieerkennung und Bestandsvorhersagemodelle ohne spezialisierte ML-Kenntnisse.
Warum Sie MindsDB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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