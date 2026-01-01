MindsDB ist eine Open-Source-KI-Plattform, die maschinelles Lernen direkt Ã¼ber SQL in Ihre bestehende Datenbankinfrastruktur integriert. Anstatt separate ML-Pipelines zu erstellen, kÃ¶nnen Sie prÃ¤diktive Modelle mit standardmÃ¤ÃŸiger SQL-Syntax direkt aus Ihren PostgreSQL-, MySQL- oder MongoDB-Daten erstellen, trainieren und abfragen. Sie unterstÃ¼tzt AutoML, Zeitreihenprognosen, Klassifizierungen und Integrationen mit OpenAI, Hugging Face und anderen KI-Anbietern.

Die Bereitstellung von MindsDB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Trainingsdaten und Modellartefakte innerhalb Ihrer Infrastruktur, stellt dedizierte Ressourcen fÃ¼r das Modelltraining bereit und eliminiert Kosten pro Vorhersage in der Cloud â€“ wodurch KI fÃ¼r Datenteams zu planbaren fixen Kosten zugÃ¤nglich wird.